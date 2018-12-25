ترافیک و آلودگی هوا مشکل ۹۰ درصد شهروندان تهرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی در مراسم بهره برداری از مراکز معاینه فنی شهدای زمان‌آباد و چیتگر و واحدهای سیار تک خودرو معاینه فنی شماره ۴ و ۵ با تاکید بر این‌که هیچ موضوعی مهم تر از سلامت شهروندان نیست، گفت: کاری که همکارانم با افتتاح همزمان شش خط معاینه فنی می کنند، ارتباط مستقیم با ایمنی شهروندان دارد و به ویژه خوشحالم که این کار توسط بخش خصوصی انجام شده است.

حناچی با بیان اینکه اقدامی که در قالب سه شنبه های بدون خودرو به صورت نمادین انجام می دهیم در ارتباط با سلامت شهروندان است، گفت: هیچ اصراری به استفاده از دوچرخه نیست، اما دوچرخه کم‌هزینه‌ترین و پرنشاط‌ترین وسیله نقلیه‌ای است که می توانیم برای مسیرهای کوتاه از آن استفاده کنیم.

حناچی گفت: تلاش برای کاهش آلودگی هوا و داشتن هوای پاک ارتباط مستقیم با سلامت شهروندان دارد که این موضوع تنها یکی از راه های آن است، اما راه های آسان‌تری هم وجود دارد که تحرک بیشتر و استفاده کم تر از خودروهای شخصی است.

شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با تلاش مدیران شهرداری و همراهی مردم بتوانیم این نقیصه را جبران و زمینه‌های تسهیل تلاش های سالم را فراهم کنیم. اگر می‌گوییم دوچرخه، باید زمینه‌های آن را نیز فراهم کنیم. دوچرخه تنها یک نوع از تحرک سالم است؛ پیاده‌روی را نیز فراموش نکنیم که ساده‌ترین راه برای رسیدن به سلامت است.

شهردار تهران همچنین در حاشیه آیین بهره‌برداری از مراکز معاینه فنی شهدای زمان‌آباد و چیتگر و واحدهای سیار تک خودرو معاینه فنی شماره ۴ و ۵ و در جمع خبرنگاران بر ضرورت حساسیت نظام مدیریت شهری به موضوعات ترافیک و آلودگی هوا تأکید کرد.

وی ادامه داد: امروز ۶ خط معاینه فنی خودرو در قالب دو ایستگاه ثابت و دو ایستگاه سیار افتتاح میشود که بخش قابل توجهی از آن نیز توسط بخش خصوصی انجام شده است.

شهردار تهران در ادامه با اشاره به یکی از نظرسنجی‌های اخیر عنوان کرد: بیش از ۹۰ درصد شهروندان تهرانی ترافیک و آلودگی هوا را مهم‌ترین مشکلات و دغدغه شهر تهران دانستند که این یعنی نظام مدیریت شهری باید نسبت به این دو پدیده حساسیت ویژه‌ای داشته باشد.

حناچی افزود: توسعه عمومی ترویج به استفاده از خودروهای پاک، استفاده از ظرفیت شهروندان به‌کارگیری مسیرهای پیاده و دوچرخه و استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی بخشی از تلاش‌هایی است که در حال انجامشان هستیم. بخش دیگری از تلاش‌هایمان نیز ایجاد همین مراکز معاینه فنی خودروهای شخصی و سنگین است که امروز ۴ خط ثابت و ۲ خط سیار از آن را افتتاح کردیم.

شهردار تهران در پایان درباره جانمایی این مراکز خاطرنشان کرد: در تهران قیمت زمین گران است و با محدودیت زمین مواجهیم، به همین خاطر این مراکز در مبادی ورودی اصلی شهر، چیتگر و این مرکز که در جنوب شرقی پایتخت قرار دارد، پیش‌بینی شده‌اند.