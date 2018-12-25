ایلام جزو چهار استان برتر کشور در سرانه ورزشی است

بهروز حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به این که سرانه ورزشی کشوری ۵۶.۷ سانتی متر به ازای هر نفر است اما در استان سرانه ورزشی استان نسبت به سایر استان ها مناسب تر است.

وی افزود: سرانه ورزشی در استان نزدیک به یک متر است که نسبت به سرانه کشوری بالاتر و جزو چهار استان برتر کشور در زمینه سرانه ورزشی در کشور هستیم و تا سال آینده این عدد از یک متر به بالاتر افزایش خواهد یافت.

حیدرزاده ادامه داد: حضور بانوان استان در فضاها و میادین ورزشی بسیار پررنگ است، در زمینه ورزش بانوان در کنار آقایان رشد بسیار چشمگیری را در بعد قهرمانی و همگانی داریم.

سالن تیراندازی دهه فجر به بهره برداری می رسد

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام تصریح کرد: هم اکنون بین ۱۰ الی ۱۲ هزار نفر بانوان ورزشکار سازمان یافته در حال فعالیت در استان را داریم که شاید چندین برابر این عدد بانوان ورزشکار غیر سازمان یافته در استان در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی سالن تیراندازی که یکی از بزرگترین سالن های کشور بعد از سالن تیراندازی مجموعه آزادی تهران است و در خاورمیانه شاید بی نظیر باشد را افتتاح کنیم.

حیدرزاده اظهار داشت: همچنین ۱۰ تا ۱۵ پروژه ورزشی دیگر در روستاهای استان نیز به بهره برداری و نزدیک به ۴۰ زمین چمن مصنوعی در روستاهای استان نیز ساخته می شود.