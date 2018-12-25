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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۹

شطرنجبازان ایران راهی روسیه شدند

شطرنجبازان ایران راهی روسیه شدند

نمایندگان شطرنج ایران برای شرکت در مسابقات جهانی سریع و برق آسا راهی سن پترزبورگ روسیه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرهام مقصودلو، علیرضا فیروزجا، احسان قائم مقامی و سارا خادم الشریعه صبح امروز سه شنبه تهران را به مقصد روسیه محل برگزاری رقابت های سریع و برق آسای جهان ترک کردند. مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج نیز همراه نمایندگان ایران عازم سن پترزبورگ شد.

هشتمین دوره رقابت های جهانی سریع و برق آسا از امروز تا ۱۰ دی ماه در شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار می شود.  هر شطرنج باز در مسابقه سریع، ۱۰ دقیقه به همراه ۵ ثانیه اضافه و در رقابت برق آسا ۳ دقیقه به همراه ۲ ثانیه وقت اضافه زمان در اختیار دارد.

تنها شطرنج بازانی با رتینگ بالای ۲۵۰۰ در بخش مردان و ریتینگ بالای ۲۴۰۰ در بخش بانوان جواز حضور در این رقابت ها را دریافت کردند.

طبق اعلام فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) یک میلیون و صد و پنجاه هزار دلار به عنوان جایزه نقدی این مسابقات در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 4494954
زینب حاجی حسینی

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