به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در جلسه امروز مجلس در تذکری شفاهی، گفت: متأسفانه نزدیک به چهارصدهزار و ۵۰۰ تن برنج وارداتی در شرکت بازرگانی دولتی انبار و در نهایت فاسد شد و الان به آن رنگ می زنند و به عنوان غذای دام مصرف میشود.

وی افزود: متأسفانه آن قدر این برنج ها را انبار کردند و به مردم ندادند که همه این محصولات فاسد شد در حالی که باید در اختیار مردم قرار می گرفت.

این نماینده مجلس تأکید کرد: ۵۰۰ تن از این برنج های فاسد شده حتی مصرف دامی هم ندارد و رنگ آمیزی می کنند تا تبدیل به الکل شود.

مصری با انتقاد از وزیر جهاد کشاورزی که توجهی به این موضوع نکرده است، خاطرنشان کرد: از دولت و قوه قضائیه درخواست داریم که مقصران اصلی این هدررفت بیت المال را به معرفی کنند.