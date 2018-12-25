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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۹

مصری در تذکر شفاهی:

باید با مقصران فاسد شدن برنج‌های وارداتی برخورد شود

باید با مقصران فاسد شدن برنج‌های وارداتی برخورد شود

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، خواستار برخورد جدی با مقصران  اصلی هدررفت و فاسد شدن برنج های وارداتی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در جلسه امروز مجلس در تذکری شفاهی، گفت: متأسفانه نزدیک به چهارصدهزار و ۵۰۰ تن برنج وارداتی در شرکت بازرگانی دولتی انبار و در نهایت فاسد شد و الان به آن رنگ می زنند و به عنوان غذای دام مصرف میشود.

وی افزود: متأسفانه آن قدر این برنج ها را انبار کردند و به مردم ندادند که همه این محصولات فاسد شد در حالی که باید در اختیار مردم قرار می گرفت.

این نماینده مجلس تأکید کرد: ۵۰۰ تن از این برنج های فاسد شده حتی مصرف دامی هم ندارد و رنگ آمیزی می کنند تا تبدیل به الکل شود.

مصری با انتقاد از وزیر جهاد کشاورزی که توجهی به این موضوع نکرده است، خاطرنشان کرد: از دولت و قوه قضائیه درخواست داریم که مقصران اصلی این هدررفت بیت المال را به معرفی کنند.

کد مطلب 4494969
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
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      چهل ساله که همینو می گین. زمین های برنج کاری شمال همش شدن ویلا ولی هیچ کسی به داد مردم شمال نرسید. هیچ مسئولی از محصولاتشون حمایت نکرد و تازه بعد چهل سال باز می گن باید برخورد شود.

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