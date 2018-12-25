سودجویان اقتصادی اجازه اظهار نظر در حوزه تعلیم و تربیت را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم زاده ظهر سه شنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد دلایل هجمه های وارد شده از سوی موسسات آموزشی به طرح حذف مشق شب و ایجاد ابهام در سطح جامعه، بیان داشت: ما چیزی به اسم حذف تکلیف نداشتیم بلکه تغییر رویکرد از مشق شب به تکالیف مهارت محور داشته ایم. به این شکل که در کلاس هایی که شرایط آنها محیا است دانش آموزان به جای رونویسی بی فایده داشته باشند و نوشتن یاد نگیرند یا روخوانی داشته باشند و مهارت خواندن را یاد نگیرند و مواردی حفظ کنند و مهارتی نداشته باشند قرار شد تا در مدرسه و کلاس درس تکالیف درسی را انجام دهند.

وی عنوان کرد: در ساعات یادگیری خارج از مدرسه هم تکالیف مهارت محور داشته باشند به این ترتیب که با انجام دادن فعالیت های متعدد و متنوع به تمرین مهارتهای زندگی و تمرین پایه خواندن، نوشتن و حساب کردن بپردازند. به جای اینکه دانش آموز رونویسی داشته باشد و نوشتن یاد نگیرد باید یاد بگیرد احساسش را از کودکی بنویسد امروز شاهد هستیم بسیاری از فارغ التحصیلان مدارس ما حتی در متوسطه دوم و یا حتی در دانشگاه از نوشتن فکر و احساسشان و دیدگاهشان به صورت مستقل عاجز هستند.

دانش آموزان در طرح تکالیف مهارتی راه و روش زندگی را می آموزند

حکیم زاده خاطرنشان کرد: تکالیف مهارت محور تکالیف هدفمندی است که فعالیتی را طراحی می کند، مرتبط با برنامه درسی و مهارتهای زندگی. مثل مدیریت هیجانات، مدیریت منابع مالی، استفاده از منابع.

وی ادامه داد: در ارزشیابی کیفیت که در دوران ابتدایی اجرا می شود اشاره شده که دانش آموز باید در خلال فرآیند یادگیری زیر نظر معلم بازخورد لازم را دریافت کند و در جاهایی که مشکل دارند از معلم راه و روش صحیح را بیاموزند. در گذشته رویه غلط باعث شده بود معلمان آموزش می دادند و مسئولیت یادگیری به خانواده ها سپرده شده بود. خانواده ها مجبور بودند ساعات زیادی را صرف تکلیف دانش آموزان کنند.

موسسات آموزشی از برای درآمدزایی از کودکان ما سواستفاده می کردند

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نکته حائز اهمیت چرا موسسات نگران حذف مشق شب هستند، اظهارداشت: در دوره ابتدایی موضوع کنکور نداریم هر چند که فعالیت های ضد تربیتی این موسسات نوعی کنکور به مدارس ابتدایی ما وارد کرده ولی بستر اصلی استفاده از کتاب های کمک آموزشی همین مشق شب دانش آموزان بود. به این شکل که دانش آموزان پس از مدرسه مجبور بودند برای تکلیف هر شب چند صفحه از این کتاب ها را انجام دهند. خانواده ها مجبور بودند هزینه های گزافی بپردازند و کتابهای کمک آموزشی بخرند.

وی افزود: دانش آموز هم مجبور بود ساعات متوالی به حل این کتاب ها مشغول شود و دلزدگی و خسته گی را به دانش آموز و هزینه های گزاف به خانواده ها تحمیل می شد. کتابهای متنوع متعددی که متاسفانه در تیراژ وسیعی چاپ می شد.

حکیم زاده تصریح کرد: ۸ میلیون نفر دانش آموز بود که اگر هر دانش آموز مجبور بود یک یا دو کتاب کمک آموزشی بخرد، آن هم در کشوری که تیراژ کتابهای فرهنگی و فاخر بیشتر از هزار نسخه نمی شود ببینید چه بازار مصرفی برای این موسسات با درآمدهای هنگفتی ایجاد شده بود.

استفاده از کتاب های کمک درسی در مدارس ممنوع است

وی خاطرنشان کرد: دو اقدام انجام دادیم یکی مشق شب سنتی را تغییر دادیم و همچنین ممنوعیت استفاده از کتاب های کمک درسی و آموزشی و برگزاری آزمون ها در مدارس ابتدایی تحت هر عنوان و هر اسمی دومین اقدام ما در وزارت آموزش و پرورش بود.به این ترتیب در پایه های اول تا ششم در مدارس ابتدایی با توجه به ابلاغ وزارت آموزش و پرورش استفاده از این کتابها ممنوع شد و معلم ها حق استفاده از این کتاب ها را ندارند و اگر تخلفی انجام شود مسئولیت آن متوجه مدیر مدرسه است. اخیر وزیر آموزش و پرورش ابلاغی به معاونت ابتدایی دادند و مسئول نظارت بر این ماموریت کردند.

به گفته حکیم زاده، این یک بازار مصرف گسترده و عمده ایی بود که این بازار مصرف محدود شد و می توان درک کرد که چرا این موسسات اقدام به جوسازی می کنند و داده های غلطی را در سطح جامعه پخش کرده اند و به نگرانی ها دامن زده شد، که اصلا این شایعات پایه و اساس ندارد و این مسیر برای موسسات به نوعی سودجویی از کودکان تبدیل شده بود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش این موسسات را واجد صلاحیت تخصصی آموزشی و تربیتی نمی دانیم و تنها موسسات اقتصادی هستند. همین طور که روا نیست کسی که تجهیزات پزشکی عرضه می کند نمی تواند در علم پزشکی اظهار نظر کند. وزارت آموزش و پرورش هم اجازه نخواهد داد سودجویان اقتصادی و موسساتی که کالاهای غیر تربیتی و مخالف با اصول تعلیم و تربیت تحت عنوان کتاب و جزو و آزمون تهیه و عرضه می کنند در حوزه آموزش و تربیت دانش آموزان اظهار نظر کنند.

وی ادامه داد: در بهترین حالت آنها بیشتر از یک تاجر در رابطه با محصول خودشان نیستند اما متاسفانه با روح و روان و سرمایه کودکان ما تجارت می کنند.

حکیم زاده تاکید کرد: اطلاعاتی که به مراجع تقلید داده شده بود اطلاعات غلطی بود و متاسفانه اطلاعات اشتباهی مانند اینکه قرار است دانش آموزان دیگر در منزل کاری نکنند به برخی از مراجع تقلید داده بودند در حالی که تاکید و تدوین کرده بودیم که تکلیف جزوی از فرآیند تعلیم و تربیت است و تنها ماهیت تکلیف را عوض کردیم که پس از توضیحات وزارت آموزش و پرورش مراجه محترم تقلید هم اعلام کردند که برخی اطلاعات نادرستی تا قبل از توضیحات آموزش و پرورش به آنها داده اند و از طرح های وزارت آموزش و پرورش اعلام حمایت کردند.