  1. سیاست
  2. دولت
۴ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۳۲

پیام تسلیت جهانگیری؛

آیت الله شاهرودی در تمام مقاطع منشا خدمت برای کشور بود

آیت الله شاهرودی در تمام مقاطع منشا خدمت برای کشور بود

معاون اول رئیس جمهور، آیت الله هاشمی شاهرودی را در تمام مقاطع خدمت، منشأ خدمت و اثر برای کشور دانست و رحلت این عالم مبارز را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی پیامی رحلت آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت.

متن پیام جهانگیری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رحلت تأسف انگیز فقیه برجسته و عالم مبارز آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را به خاندان محترم ایشان، رهبر معظم انقلاب، حوزه‌های علمیه و شاگردان و علاقمندان آن مرحوم صمیمانه تسلیت می‌گویم.

آن فقید سعید در حیات علمی، سیاسی و قضایی خود منشأ خدمات و آثار گرانقدری بود که تربیت شاگردان متعدد و نشر آثار ممتاز علمی از آن جمله است.

این روحانی دانشمند در مسئولیت ریاست قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در مجلس خبرگان رهبری نیز منشأ خدمت و اثر برای کشور بود.

از خداوند بزرگ برای آن فقیه بزرگوار رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای بیت شریف ایشان صبر و اجر مسئلت دارم.

کد مطلب 4494971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها