آیت الله شاهرودی در تمام مقاطع منشا خدمت برای کشور بود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی پیامی رحلت آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت.

متن پیام جهانگیری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رحلت تأسف انگیز فقیه برجسته و عالم مبارز آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را به خاندان محترم ایشان، رهبر معظم انقلاب، حوزه‌های علمیه و شاگردان و علاقمندان آن مرحوم صمیمانه تسلیت می‌گویم.

آن فقید سعید در حیات علمی، سیاسی و قضایی خود منشأ خدمات و آثار گرانقدری بود که تربیت شاگردان متعدد و نشر آثار ممتاز علمی از آن جمله است.

این روحانی دانشمند در مسئولیت ریاست قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در مجلس خبرگان رهبری نیز منشأ خدمت و اثر برای کشور بود.

از خداوند بزرگ برای آن فقیه بزرگوار رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای بیت شریف ایشان صبر و اجر مسئلت دارم.