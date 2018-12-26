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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷

دستکش مخصوص مبتلایان به آرتروز را ببینید

دستکش مخصوص مبتلایان به آرتروز را ببینید

به تازگی دستکشی برای افرادی ساخته شده که به دلیل سکته یا آرتروز قدرت دستانشان را از دست داده اند. این دستکش علاوه بر کمک به بهبود حرکات دست، ضربان قلب را نیز رصد می کند.

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به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی برای افرادی که دیگر قابلیت کار با دستانشان را به دلیل سکته یا آرتروز از دست داده اند، یک دستکش نوین طراحی شده است.

این دستکش هوشمند که Nuada نام دارد، دارای تاندون های خاصی است که در صورت نیاز به حرکات دست کمک می کنند. علاوه بر آن دستکش مذکور قدرت، ثبات و ضربان قلب کاربر را رصد می کند و اطلاعات به دست آمده را در اختیار پزشک و بیمار قرار می دهد.

Nuada از نوعی پارچه بسیار سبک و انعطاف پذیر ساخته شده که برای کاربر راحتی را فراهم می کند.

جالب آنکه علاوه بر افراد ناتوان، ورزشکاران و افرادی که کارهای یدی انجام می دهند نیز می توانند از دستکش استفاده کنند.

کد مطلب 4494973

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