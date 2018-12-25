تعهد دولت در زمینه اشتغال کمتر از ۸ درصد محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید خدری نماینده مردم بوشهر امروز طی تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس، گفت: همانطور که در گفتمان تأکیدمان بر اولویت های کشور و در رأس همه آنها اشتغال جوانان است، باید در عمل هم این گونه باشد.

وی افزود: متأسفانه دولت آن طور که باید و شاید به تعهدات خود در سال جاری برای ایجاد اشتغال توجه نکرد این در حالی است که دولت مکلف به ایجاد اشتغال گسترده از محل منابع بودجه ای، صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی شده بود.

نماینده مردم بوشهر در مجلس تصریح کرد: با بررسی عملکرد ۹ ماهه دولت در سال جاری، به این نتیجه رسیده ایم که صرفاً دولت در این زمینه ۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برداشت کرده است و این عدد حاکی از آن است که دولت به کمتر از ۸ درصد از تعهد خود در این زمینه توجه کرده است.

خدری با تأکید برضرورت پایبندی به وعده ها، خاطرنشان کرد: رئیس جهور امروز در ارائه لایحه بودجه بر اشتغال جوانان تأکید کرد و باید در عمل این مسئله مورد توجه قرار گیرد تا مشکلات اساسی آنان حل شود.