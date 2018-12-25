حمله مسلحانه به وزارت خارجه لیبی/ وقوع انفجار در محوطه وزارتخانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، افراد مسلح به مقر وزارت خارجه لیبی در شهر طرابلس یورش بردند.

بر اساس این گزارش، حمله مسلحانه به ساختمان وزارت خارجه با وقوع یک انفجار بزرگ در محوطه این وزارتخانه همراه بود.

یک منبع در وزارت خارجه لیبی در این خصوص اعلام کرد که افراد مهاجم به ساختمان این وزارتخانه کشته شده‌اند.

طبق اعلام این منبع، یک نفر از مهاجمان با جلیقه انتحاری خود را منفجر کرد و یک نفر دیگر توسط نیروهای امنیتی کشته شد.

منابع عربی همچنین اعلام کردند که وقوع انفجار در محوطه وزارت خارجه لیبی تاکنون یک کشته و ۵ زخمی برجای گذاشته است.