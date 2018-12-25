آغاز به کار دفتر شرکت هندی اپراتور بندر شهید بهشتی در چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، دیپاک میتال در نشست کمیته پیگیری اجراییسازی موافقتنامه چابهار افزود: نشست سهجانبه ایران، هند و افغانستان یک واقعه بسیار خوب، تاریخی و به یادماندنی است.
وی تاکید کرد: آنچه در کمیته پیگیری اجرایی سازی موافقتنامه چابهار انجام میشود، ایجاد طرح و برنامه است تا سه کشور ایران، هند و افغانستان، نقش مناسبی در حمل و نقل و لجستیک منطقه داشته باشند.
این مقام مسئول در دولت هندوستان، با اشاره به افتتاح دفتر شرکت اپراتوری IPGL در بندر چابهار ابراز امیدواری کرد: این شرکت اپراتوری، به زودی برنامه عملیاتیاش را در ایران شروع کند.
مدیرکل وزارت امور خارجه هندوستان، بندر چابهار را دروازه ملل و نقطه ارتباطی بسیار خوب بین ایران، جنوب اوراسیا، هندوستان، افغانستان و البته کشورهای آسیای مرکزی عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: نشست کمیته پیگیری اجراییسازی توافقنامه بینالمللی چابهار، به بررسی بیشتر پروتکلها در این زمینه میپردازد و تعیین میکند سه کشور اصلی در این توافقنامه، چگونه نقش موثرتری در توسعه تجاری و بازرگانی دریایی داشته باشند.
موافقتنامه ترانزیتی سهجانبه بین کشورهای ایران، هند و چابهار، با هدف تسریع، تسهیل و ارتقای ترانزیت چابهار و اتصال کشور هند و افغانستان به کشورهای آسیای میانه از طریق بندر چابهار، توسعه صادرات سه کشور و ایجاد کریدور بینالمللی بین کشورهای مذکور در خردادماه سال ۱۳۹۵، به امضای روسای جمهور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند رسید.
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