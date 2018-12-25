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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۴۸

یک مقام وزارت خارجه هند خبر داد:

آغاز به کار دفتر شرکت هندی اپراتور بندر شهید بهشتی در چابهار

آغاز به کار دفتر شرکت هندی اپراتور بندر شهید بهشتی در چابهار

مدیرکل یکی از ادارات وزارت امور خارجه هند، از افتتاح دفتر اپراتوری شرکت هندی IPGL در بندر شهیدبهشتی چابهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، دیپاک میتال در نشست کمیته پیگیری اجرایی‌سازی موافقتنامه چابهار افزود: نشست سه‌جانبه ایران، هند و افغانستان یک واقعه بسیار خوب، تاریخی و به یادماندنی است.

وی تاکید کرد: آنچه در کمیته پیگیری اجرایی سازی موافقتنامه چابهار انجام می‌شود، ایجاد طرح و برنامه است تا سه کشور ایران، هند و افغانستان، نقش مناسبی در حمل و نقل و لجستیک منطقه داشته باشند.

این مقام مسئول در دولت هندوستان، با اشاره به افتتاح دفتر شرکت اپراتوری IPGL در بندر چابهار ابراز امیدواری کرد: این شرکت اپراتوری، به زودی برنامه عملیاتی‌اش را در ایران شروع کند.

مدیرکل وزارت امور خارجه هندوستان، بندر چابهار را دروازه ملل و نقطه ارتباطی بسیار خوب بین ایران، جنوب اوراسیا، هندوستان، افغانستان و البته کشورهای آسیای مرکزی عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: نشست کمیته پیگیری اجرایی‌سازی توافق‌نامه بین‌المللی چابهار، به بررسی بیشتر پروتکل‌ها در این زمینه می‌پردازد و تعیین می‌کند سه کشور اصلی در این توافق‌نامه، چگونه نقش موثرتری در توسعه تجاری و بازرگانی دریایی داشته باشند.

موافقتنامه ترانزیتی سه‌جانبه بین کشورهای ایران، هند و چابهار، با هدف تسریع، تسهیل و ارتقای ترانزیت چابهار و اتصال کشور هند و افغانستان به کشورهای آسیای میانه از طریق بندر چابهار، توسعه صادرات سه کشور و ایجاد کریدور بین‌المللی بین کشورهای مذکور در خردادماه سال ۱۳۹۵، به امضای روسای جمهور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند رسید.

کد مطلب 4494980

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