دولت بودجه مجلس را «۱۰۷ میلیارد تومان» کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را صبح امروز(سه شنبه) به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گفته علی لاریجانی «کمیسیون‌های تخصصی مجلس پس از توزیع لایحه بودجه، ۱۵ روز فرصت دارند لایحه بودجه را بررسی و گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند؛ نمایندگان نیز باید طی ۱۰ روز نظراتشان درخصوص لایحه بودجه ۹۸ را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند»

بررسی‌ لایحه بودجه تقدیمی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی حاکی از کاهش ۱۰۷ میلیارد تومانی بودجه مجلس است.

بودجه مجلس براساس مصوب سال ۱۳۹۷ رقمی معادل ۵ هزار میلیارد و ۴۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بود که در لایحه پیشنهادی امسال این رقم به ۴ هزار میلیارد و ۳۵۷ میلیون ریال کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، بودجه تمامی بخش‌های وابسته به «مجلس شورای اسلامی» در متن لایحه بودجه ۹۸ اعم از «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، کنفرانس بین‌المللی حمایت از قدس و مردم فلسطین، دبیرخانه مجالس آسیایی، تنقیح قوانین و خبرگزاری خانه ملت» کاهش یافته است.