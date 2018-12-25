به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی طی حکمی سید وحید فخر موسوی را به عنوان رئیس شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی منصوب کرد. در بخشی از این حکم آمده است:

«امید است با بهره‌مندی از حضور و مشارکت کارکنان و هنرمندان و شورای مرکزی ارزشیابی و نظارت در جهت حفظ و صیانت از اهداف فرهنگی و هنری بکوشید و با توجه به ضوابط و قوانین ارزشیابی و نظارت بر نمایش شاهد رشد و شکوفایی فعالیت هنرهای نمایشی باشیم.»

سید وحید فخر موسوی دارای کارشناسی ادبیات نمایشی اراک و کارشناسی ارشد کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس تهران است که پیش از این، معاون دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری وزارت ارشاد، معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، مدیر مجتمع خاتم الانبیاء و ریاست ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌های رشت، رودسر، لنگرود و سیاهکل را عهده‌دار بود.

بازی در بیش از ۲۰ نمایش صحنه ای و خیابانی و کارگردانی چند نمایش در کارنامه کاری موسوی دیده می شود.

بازی در سریال‌های «مزرعه دوست داشتنی» سیروس مقدم، «رویای گنجشک‌ها» راما قویدل، «گذر از رنج‌ها» فریدون حسن پور، «بهترین سالهای زندگی ما» احمد کاوری در حال فیلمبرداری، «قصص قرآنی» شبکه دو سیما و تله فیلم «ریشه ها» رضا معینی و مجری مستند زوم از دیگر فعالیت های رئیس جدید شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر است.

وی همچنین رییس شورای نظارت و ارزشیابی نمایش استان گیلان، مدرس دانشگاه، عضو کانون نمایش‌های خیابانی و عضو اتحادیه بین المللی مبارک یونیما، مسئول دبیرخانه بنیاد فرهنگی هنری میرزا کوچک خان جنگلی، عضو و مسئول پیگیری بنیاد فرهنگی علمی دکتر محمد معین، دبیری و قائم مقامی چند دوره جشنواره های فرهنگی هنری، داوری جشنواره های مختلف تئاتر استانی و منطقه‌ای کشور، مجری برنامه تلویزیونی و صحنه ای بوده است.