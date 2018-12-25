۶۴۵ کیلو هروئین و تریاک در محور دامغان-جندق کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح الامین قاسمی فرمانده انتظامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه طی هماهنگی‌های اطلاعاتی با پلیس خراسان رضوی ناجا نسبت به انتقال محموله سنگین مواد مخدر از محورهای استان مطل شد، تاکید کرد: عملیات مشترک پلیس سمنان و خراسان منجر به کشف ۶۴۵ کیلوگرم هروئین و تریاک در محور دامغان-جندق شده است.

وی به طرح‌ریزی عملیات دستگیری سوداگران مرگ و اعزام چهار تیم انتظامی و عملیاتی به کویر دامغان اشاره کرد و گفت: مأموران اعزامی دو دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ و مزدا متعلق به قاچاقچیان را شناسایی کردند که پس از فرار متهمان، تعقیب و گریز و تیراندازی پلیس به چرخ‌های خودرو حامل مواد افیونی، در اقدام سریع و ضربتی هر دو دستگاه خودرو توقیف و رانندگان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: پس از انتقال وسایل نقلیه به پلیس مبارزه با مواد مخدر دامغان و بررسی آنها ۲۱ کیسه حاوی ۵۹۵ کیلو هروئین و ۵۰ کیلوگرم تریاک کشف شد.

وی افزوذ: در این عملیات ۶۴۵ کیلوگرم مواد مخدر کشف و دو سوداگر مرگ دستگیر شدند.