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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

معاون شهردار کرمان:

نورپردازی شهر کرمان هوشمند می شود

نورپردازی شهر کرمان هوشمند می شود

کرمان - معاون شهردار کرمان از هوشمند شدن نورپردازی های سطح شهر در آینده ای خبر داد.

مهدی نیکویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کارگروه زیباسازی در این حوزه راه اندازی شده است، اظهار کرد: در این کارگروه متخصصان و صاحب نظران اهل فن و کارشناسان زیباسازی حضور دارند و در جهت اجرای هر اقدامی در این راستا به بحث و تبادل نظر می پردازند.

وی اظهار کرد: هم اکنون اقدامات خوبی در بخش نورپردازی سطح شهر کرمان در حال انجام است که می توان به نورپردازی چهارراه آسیاباد با طرحی متفاوت اشاره کرد.

وی گفت: تلاش ی کنیم نورپردازی های جدید با طرح های متعدد و متفاوت و به صورت هوشمند در سطح شهر اجرایی شود.

نیکویی از اجرای نورپردازی هایی در خیابان های شریعتی، استقلال، شمال جنوبی و اقبال اشاره کرد.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان تصریح کرد: برای نوروز ۹۸ شهروندان شاهد اقدامات خوبی در این زمینه در سطح شهر خواهند بود.

کد مطلب 4494996

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    نظرات

    • پرسام IR ۲۲:۵۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
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      پاسخ
      امیدواریم بعد 40 سال شاهد اتفاقات خوبی در زمینه روشنایی شهر کرمان باشیم.هر سال عید کرمان به شدت در خاموشی فرو ميره و متاسفانه سالهاست که از این باب مورد تمسخر مسافران قرار می گیریم.

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