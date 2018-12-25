نورپردازی شهر کرمان هوشمند می شود

مهدی نیکویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کارگروه زیباسازی در این حوزه راه اندازی شده است، اظهار کرد: در این کارگروه متخصصان و صاحب نظران اهل فن و کارشناسان زیباسازی حضور دارند و در جهت اجرای هر اقدامی در این راستا به بحث و تبادل نظر می پردازند.

وی اظهار کرد: هم اکنون اقدامات خوبی در بخش نورپردازی سطح شهر کرمان در حال انجام است که می توان به نورپردازی چهارراه آسیاباد با طرحی متفاوت اشاره کرد.

وی گفت: تلاش ی کنیم نورپردازی های جدید با طرح های متعدد و متفاوت و به صورت هوشمند در سطح شهر اجرایی شود.

نیکویی از اجرای نورپردازی هایی در خیابان های شریعتی، استقلال، شمال جنوبی و اقبال اشاره کرد.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان تصریح کرد: برای نوروز ۹۸ شهروندان شاهد اقدامات خوبی در این زمینه در سطح شهر خواهند بود.