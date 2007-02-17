پیروزی هامبورگ و هانوفر، شکست بایرن مونیخ / نیمکت نشینی کریمی و اخطار برای مهدوی کیا

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از حساسترین مسابقات امشب تیم هامبورگ موفق شد با نتیجه 2 بر صفر مقابل میزبان قدرتمندش خود وردربرمن به پیروزی دست یابد تا دومین پیروزی متوالی و ارزشمند خود را با استیونس جشن بگیرد.

در این دیدار که در وسراشتادیوم و با حضور 42100 نفر تماشاگر برگزار شد تیم میهمان با 2 گل کاپیتان خود وان در وارت که در دقایق 42 از روی نقطه پنالتی و 87 به ثمر رسید برابر وردربرمن به پیروزی دست یافت تا با 21 امتیاز و 2 پله صعود رده شانزدهم جدول رده بندی بوندسلیگا را از آن خود کند.

مهدی مهدوی کیا که در این بازی 90 دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشت، در به ثمر رسیدن گل اول نقش داشت و همچنین در دقیقه 69 از داور بازی کارت زرد دریافت کرد.

هانوفر هم در ورزشگاه بای آره نا که 21 هزار تماشاگر در آن حضور داشتند، با یک گل میزبان خود بایرلورکوزن را شکست داد که روسنتال در دقیقه 7 زننده تک گل پیروزی بخش شاگردان هکینگ بود. با این پیروزی تیم هانوفر 30 امتیازی شد و با صعود یک پله ای در رده هفتم جدول رده بندی بوندسلیگا قرار گرفت.

در این دیدار وحید هاشیمان مهاجم ایرانی هانوفر که از ابتدای مسابقه در ترکیب اصلی تیمش قرار داشت، در دقیقه 64 جای خود را به اشنایدر داد.

همچنین بایرن مونیخ هم در ورزشگاه تیوولی که 20832 تماشاگر را در خود جای داده بود، با یک گل مغلوب میزبانش آلمانیا آخن شد که تک گل این دیدار را کلیتزپرا در دقیقه 10 به ثمر رساند. در این دیدار علی کریمی از روی نیمکت عملکرد بازیکنان بایرن را تماشا کرد.

در سایر بازیهای امشب هم نتایج زیر بدست آمد:

* بوریسیا دورتمند یک - مونشن گلادباخ صفر

* هرتابرلین یک - ماینتز 2

* وولفسبورگ 2 - شالکه 2

هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال دسته اول باشگاه های آلمان بوندسلیگا عصر فردا با برگزاری دو مسابقه آرمینیا بیله فلد - بوخوم و نورنبرگ - انرژی کوتبوس پیگیری می شود.