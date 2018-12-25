انتشار فراخوان نخستین پیشخوان ملی هنرهای اجرایی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر؛ فراخوان نخستین پیشخوان ملی هنرهای اجرایی ایران از سوی دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منتشر شد.

در بخشی از این فراخوان آمده است: «جشنواره بین المللی تئاتر فجر فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت ها و قابلیت های فراگیر هنرمندان در حوزه ی هنرهای اجرایی در ایران است. در سال های اخیر مشارکت گروه های برجسته بین المللی و مهمانان غیر ایرانی، اعم از مدیران فستیوال ها، کمپانی های تئاتری و نمایندگان نهادهای بین المللی تئاتر و دیگر شاخه های هنرهای اجرایی در برگزاری جشنواره، امکانی سازنده برای تعامل و در نهایت حضور موثر دستاوردهای هنرمندان ایرانی در عرصه های فراملی به وجود آورده است. در امتداد چنین رویکردی امور بین الملل اداره کل هنرهای نمایشی با همکاری بخش بین الملل سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، در نظر دارد از طریق برگزاری «نخستین پیشخوان ملی هنرهای اجرایی ایران» National Show case همزمان با برگزاری جشنواره فجر، به معرفی قابلیت های نسل های گوناگون هنرمندان سراسر کشور و بستر سازی برای حضور آثار اجرایی ایشان در عرصه های بین المللی دست یابد.»

علاقمندان به حضور در این پیشخوان می توانند بعد از خوانش دقیق فراخوان درخواست خود را حداکثر تا ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ به دبیرخانه تئاتر فجر واقع در خیابان انقلاب، خیابان رازی، کوچه مهبد، پلاک ۱۰، طبقه اول، کدپستی ۱۱۳۳۷۳۴۹۱۳ یا به وبسایت www.fitf.ir ارسال کنند.

به درخواست هایی که بعد از این تاریخ ارسال شوند، رسیدگی نخواهد شد.

سی و هفتمین جشنواره بین الملللی تئاتر فجر با دبیری نادر برهانی ­مرند، از ۲۲ بهمن لغایت ۴ اسفند ماه ۹۷ برگزار خواهد شد.