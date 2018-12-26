اختصاص ۴۰درصد هزینه های پژوهشی شرکتها به تحقیقات دانشگاهی

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن هفته پژوهش اظهار داشت: با تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در راستای سیاستهای ابلاغ شده توسط ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی، می توان از این پس شاهد فعالیت هدفمند پژوهشی دانشجویان دکتری و اساتید دانشگاهها، توزیع متناسب بودجه های پژوهشی و همچنین اثرگذاری بیشتر پژوهش های کاربردی در حوزه های مختلف کشور باشیم.

وی گفت: لازمه رشد فعالیت های پژوهشی در کشور، حمایتهای هدفمند مالی از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاه ها است که خوشبختانه با تصویب و ابلاغ این بند از قانون و همچنین راه اندازی سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری که توسط دبیرخانه شورای‌عالی عتف انجام شده، فرصت بزرگی برای جامعه دانشگاهی و پژوهش کشور ایجاد شده است.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با تاکید بر تلاشهای حوزه پژوهش وزارت علوم برای اجرایی سازی و تکمیل این طرح و فعالیت های انجام شده، گفت: پایه‌ریزی و برنامه‌ریزی های اولیه این آیین نامه که مدتی است به تصویب دولت رسیده، با تصویب سیاست های مربوطه در شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، از قبیل سیاست های حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکتری انجام شده است.

عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی افزود: امیدواریم که از این پس جامعه دانشگاهی و پژوهشی کشور به ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری طرح های پژوهشی خود را از طریق سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری پیشنهاد کنند.

وی تاکید کرد: میزان پیشرفت کار و چگونگی تخصیص بودجه های پژوهشی را در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد راهبری نقشه جامع علمی با دریافت گزارش های مربوطه رصد و اطلاع رسانی خواهیم کرد.

به گزارش مهر، آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور توسط هیات وزیران در جلسه ۲۷/۴/۹۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب رسیده است.

مطابق تبصره (۹) بند (ط) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، شرکت های سودده، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.