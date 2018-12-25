حزب موتلفه درگذشت آیت الله شاهرودی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی با صدور پیامی درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر ارتحال عالم مجاهد فقیه عالیقدر حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی موجب تاسف عمیق مجموعه حزب موتلفه اسلامی شد.

تبعیت و پشتیبانی شجاعانه آیت الله شاهرودی از امام و رهبری در چهار دهه اخیر سابقه درخشانی از ایشان را در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسانده است.

حزب موتلفه اسلامی، ارتحال جانسوز آیت الله شاهرودی را به محضر حضرت ولی عصر(عج) مقام معظم رهبری و حوزه‌های علمیه و بیت مکرم ایشان تسلیت می‌گوید و علو درجات و رحمت واسعه الهی را برای آن فقید سعید و اجر جزیل برای بازماندگان ایشان از درگاه احدیت مسئلت می‌دارد.