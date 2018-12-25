برداشت ۳ میلیارد در البرز با کپی اطلاعات/ شناسایی ۳۰۰ مالباخته

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد اقبالی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم یازدهمین جشنواره حضرت علی اصغر (ع) که به مناسبت روز سرباز در کرج برگزار شد، اظهار کرد: تمامی اعضای نیروهای مسلح به هنگام ورود به عرصه خدمت به افتخار سربازی دست می یابند.

رئیس پلیس فتای استان البرز گفت: محصولات کاربردی در فضای مجازی توسط اپلیکشین هایی نصب می شود و اکنون عصر انقلاب دیجیتال و مشتمل بر انبوهی از اطلاعات است که اگر به درستی مدیریت نشود کاربران با گمراهی اطلاعات برخورد می کنند.

وی ادامه داد: اکنون مدیریت اطلاعات در این عرصه دیجیتال وجود دارد و تلفن های هوشمند پلی بین کاربر، اطلاعات و استفاده از آن است.

اقبالی توضیح داد: استفاده صحیح از فضای مجازی تا کنون پیشرفت زیادی داشته است و در این زمینه از گذر سنتی به دیجیتال رسیده ایم، اما استفاده صحیح از آن مهم است.

وی اشاره کرد: پیامدهای مهم عرصه دیجیتال انتقال اطلاعات در بحث آموزش از جمله در حوزه های با اهمیتی مانند پزشکی است و یا اکثر پروژه هایی که کنترل از راه دور می خواهد بر بستر اینترنت و تکنولوژی آن است.

رئیس پلیس فتای استان البرز گفت: موضوع جنگ نرم که مدیریت ذهن است مهم بوده و در این عرصه در کانال های فضای اجتماعی دشمن زیاد کار می کنند و مواردی از جمله مدگرایی، شیطان مرستی و ترویج و ساخت مواد مخدر را انجام می دهد.

وی تصریح کرد: ورود گوشی تلفن همراه الزاماتی دارد که برای سربازان در حین خدمت مهم است؛ چون امکاناتی دارد که می تواند برای کاربردهای جاسوسی باشد و باید مراقب این پیامدهای خطرناک بود.

سرهنگ اقبالی در مورد تروریسم دیجیتال با بیان اینکه اکنون برخی از ترورها در دنیا از بستر وب صورت می گیرد، بیان کرد: برای استفاده از تکنولوژی ها باید مدیریت صحیح داشته باشیم.

وی با این توضیح که در حال حاضر در کشور ۵۲ اپلیکیشن موبایل پایه وجود دارد؛ گفت: به اقدامات شرکت های خارجی فعال در این زمینه باید توجه کرد به عنوان نمونه در تلگرام در طول یکسال از دیتایی که در آن فضا توسط کاربران رد و بدل می شود، یک نسخه در مراکز اصلی تلگرام کپی برداری می شود، با استفاده از ربات هایی این دیتاها را آنالیز می کنند و سالانه بر اساس کلیدواژه ها برآوردی نسبت به موضوعاتی مهم از جمله موضوعات تولیدی و آرندی به دست می آورند.

رئیس پلیس فتای استان البرز در جمع سربازان توضیح داد: در مکالمات تلفنی به اختصار صحبت کنید تا اگر در اختیار کسی قرار گرفت استفاده سویی از آن نشود و باید مراقب ذخیره اطلاعاتی که ممکن است در فضای مجازی گسترش یابد باشیم.

وی خطاب به سربازان گفت که با لباس پلیس عکسی در فضای مجازی منتشر نکنید؛ چون این موارد کنترل می شود ، افراد سودجو با استفاده از نرم افزارهای موجود از این عکس های منتشر شده تصاویر جدید ایجاد می کنند .

سرهنگ اقبالی در مورد نرم افزار ویز(waze) نیز گفت: در هر سخت افزاری که سیستم عامل دارد و سیستم آن بر اساس هوش مصنوعی است، این نرم افزار بر اساس کمی سرعت و یا بالا بودن آن در برخی نقاط ترافیک های موجود را به رانندگان اعلام می کند اما از طرفی موقعیت جغرافیایی شما را هم تعیین می کند، به همین دلیل مورد سوء استفاده برخی افراد است و آنها کاربردهایی خاص از این نرم افزار رادارند.

وی در مورد اسکیمر و فیشینگ با اشاره به اینکه اینها موجب برداشت غیرمجاز از کارت های بانکی توسط افراد سودجو است، در این خصوص تشریح کرد: اسکیمر سخت افزاری کپی کننده است که توسط افرادی سودجو در جاهایی خاص تعبیه می شود، آنها اطلاعات کارت های عابربانک را کپی می کنند و رمز را هم که از مشتری دریافت می کنند و برداشت غیرمجاز انجام می دهند.

رئیس پلیس فتای استان البرز افزود: فیشینگ هم در بستر اینترنت و در زمینه کار با درگاه های فضای مجازی است و وقتی برای انجام تراکنش ها اطلاعاتی از جمله رمز دوم و تاریخ انقصای کارت وارد می شود، اطلاعات در این درگاه های غیرحقیقی ثبت می شود.

وی گفت: تاکنون در استان البرز ۳ میلیارد تومان از مالباختگان به شیوه کپی اطلاعات کارت برداشت شده است و حدود ۳۰۰ مالباخته در این خصوص شناسایی شده که برداشت غیرمجاز از کارت های بانکی آنها صورت گرفته است.