نماینده ولی فقیه در هرمزگان درگذشت آیت الله شاهرودی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی با صدور پیامی ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت. در این پیام آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر ارتحال ملکوتی فقیه چیره دست و مجاهد نستوه حضرت آیت الله العظمی سید محمود هاشمی شاهرودی رضوان الله علیه؛ مایه تألم و تأسف و اندوه فراوان گشت.

ایشان که از پرورش یافتگان اصیل مکتب علمی و اخلاقی و اجتماعی شهید والا مقام و اندیشمند سترگ جهان اسلام آیت الله العظمی سید محمد باقر صدر قدّس سره الشریف بود، وزانت فوق العاده علمی را در کنار وقار عملی نشانده بود و از این هر دو در سهمی که با مدیریت های حساس و کلان در جامعه ایفا می نمود، بهره می برد؛ و رفته رفته به یکی از استوانه های مستحکم و بی بدیل نظام اسلامی مبدل گشته بود.

او بر هر مسندی که می نشست مصداق بارز شرف المکان بالمکین بود. زعامت و صدارت قوه قضاییه چیزی بر او نیفزود و خروجش از آن قوه چیزی از او نکاست.

فضل علمی او بر آشنایان با آثار علمی گرانمایه ای که از خود به میراث نهاده است پوشیده نیست. کتاب بحوث فی علم الاصول که در قامت تقریرات بحث خارج اصول شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف، از دقیق ترین آثار اصولی نگاشته شده در دوره معاصر به شمار می رود؛ محصول سالهای نخست جوانی اوست و آثار فقهی او مشحون از آراء و نظریات مبتکرانه ای است که وسعت اطلاع فقهی و کثرت مزاولت اجتهادی و ذهن وقاد فنی او هر روز بر کم و کیف آن ها می افزود.

رحلت این - به تعبیر استاد والامقدارش مرحوم آیت الله صدر قدس سره- علامه ألمعی، به حقیقت معنای کلمه ثلمه ای است که لا یسدّها شیء.

اینجانب این فقدان غم انگیز را به محضر بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه و مقام معظم رهبری مدّ ظلّه و مراجع معظم تقلید دامت أظلالهم و حوزه های علمیه و عموم مومنان و علاقه مندان او در داخل و خارج از کشور و خانواده مکرم و معزز او تسلیت گفته، از خداوند متعال برای همه کسانی که به سوگش نشسته اند شکیبایی و اجری فراوان و برای ایشان رفع درجات و استقرار در بحبوحه جنان و بهره مندی وافر از رضوان الهی را مسالت می نمایم‌.

غلامعلی نعیم‌ آبای

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان‌ و امام جمعه بندرعباس