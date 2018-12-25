به گزارش خبرنگار مهر، علی الهیار ترکمن ظهر سه‌شنبه در نشست شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: در ابتدای دهه ۶۰ با افزایش جمعیت دانش‌آموزی، تعداد دانش‌آموزان از ۹ به ۱۸ میلیون نفر رسید و مسئولان هیچ برنامه‌ای برای توسعه کمی آموزش و پرورش ارائه نکردند و تنها اقدام ساختن مدرسه و استخدام نیرو بود.

وی با بیان اینکه در بسیاری از مدارس استاندارد ساخت و ساز رعایت نشده است، اضافه کرد: اوج استخدام‌ها در آموزش و پرورش از سال ۶۵ تا ۷۳ بود که سالانه بین ۴۰ تا ۱۰۰ هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام شدند. خیلی از این استخدام‌ها نیاز آموزش و پرورش نبود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: این استخدام‌ها انجام شد و در بسیاری موراد توزیع نامناسب انجام شد و در برخی استان‌ها نسبت دانش‌آموز به معلم ۹ است و در برخی استان‌ها ۴۵ است که این مسائل مشکلاتی را برای آموزش و پرورش ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: اگر امروز با نگاه علمی و تحلیلی و برنامه مشخص به سمت حل این مسائل نرویم، قطعا مشکلات بیشتری را به مدیران بعد از خودمان منتقل می‌کنیم و کیفیت آموزش و پرورش در نسل آینده بسیار بدتر خواهد بود.

الهیار ترکمن افزود: مشکلات باید به صورت اساسی رفع شود و نباید فقط به فکر رفع مشکلات در کوتاه‌مدت باشیم و چاره‌ای به جز تمرکز بر روی علت‌های بروز این مشکلات نداریم.

وی، تعدد و تزاحم قوانین و مقررات، مشکلات ساختاری و فرایندی و نحوه توزیع منابع انسانی و سنگینی تشکیلات اداری، نحوه تامین منابع مالی در آموزش و پرورش و عدم شفاف بودن مشارکت در آموزش و پرورش را از جمله مهمترین مشکلات عنوان کرد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: مشکلات ذکر شده راه نفس آموزش و پرورش را گرفته است و باید دنبال برنامه تحولی باشیم که مسیر نفس کشیدن آموزش و پرورش را باز کنیم.

وی اظهار داشت: دو موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفته است که مدرسه محوری تنها راه نجات آموزش و پرورش از این مشکل است و بالابردن اختیارات و توان مدیر مدرسه از جمله مهمترین راهکارها است.

الهیار ترکمن از ساماندهی نیرو در سال ۹۸ خبر داد و اضافه کرد: استان‌ها آنگونه که باید مشارکت فعالی در ساماندهی نیروی انسانی را نداشته‌اند و از سال آینده به صورت سختگیرانه و موشکافانه نسبت به ساماندهی نیروی انسانی اقدام می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش از تعریف سازمان مدرسه خبر داد و خاطرنشان کرد: در هر مدرسه تعداد معلم و پست‌ها مشخص و ابلاغ می‌شود و نقل و انتقال نیرو هم بر همین اساس انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه ۹۴ درصد اعتبارت آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق هزینه می‌شود، خاطرنشان کرد: از ۳۳ هزار میلیارد تومان باید ۳۱ هزار میلیارد تومان را به بخش حقوق اختصاص دهیم. ساماندهی امکانات و ظرفیت‌های آموزش و پرورش را به صورت جدی در دستور کار داشته باشیم. ساماندهی نیروی انسانی باید به معنای واقعی انجام شود.

الهیار ترکمن به هدر رفت بالای منابع اشاره کرد و ادامه داد: در شش ماهه نخست امسال به غیر از ۵۱ درصد تخصیص ردیف‌های بودجه جاری آموزش و پرورش، بیان کرد: پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به آموزش وپرورش اوردیم که به مطالبات و بدهی‌ها اختصاص یافت.

وی افزود: ورودی منابع به آموزش و پرورش کم نیست ولی منافذ هدررفت اعتبارات بسیار زیاد است و این مسائل باعث می‌شود تا نتوانیم به خوبی به حرکت به سمت جلو ادامه دهیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به انتخاب مدیران مدارس بر اساس رای گیری خبر داد و افزود: این اقدام در سال جاری در سه هزار مدرسه انجام شده است.

وی از سنجش صلاحیت معلمان و مدیران خبر داد و گفت: در صورتی که مدیران مدارس توانمند باشند می‌توانند اقدامات موثر بسیار خوبی را انجام دهند و شاهد بروز مشکلاتی همچون حادثه مدرسه زاهدان نبودیم. باید شایسته‌گزینی انجام شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش از پروژه رتبه‌بندی مدارس خبر داد و افزود: اصلاح نظام تصمیم‌گیری در مدارس و برنامه‌های ویژه مدرسه از جمله طرح‌های در دست اجرا است.

الهیار ترکمن از تشکیل کارگروه پیش‌نویس اداری و مالی آموزش و پرورش خبر داد و اضافه کرد: باید قوانین به گونه‌ای باشد که آموزش و پرورش بر اساس قوانین خود اداره شود و برخی قوانین عام برای آموزش و پرورش مناسب نیستند.