شورای اسلامی بهارستان در حل آسیب های اجتماعی ورود کند

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان پور پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی بهارستان با تاکید بر برخی از اختلافات داخلی گفت: وضعیت فرهنگی نامناسبی در بهارستان داریم و سستی، کم کاری، عدم هماهنگی، جابجایی اولویت ها و ... سبب ایجاد وضعیت نامناسب فعلی شده است، کسی از خارج از این شهرستان و یا خارج از کشور برای حل مشکلات ما دل سوزی نمی کند، باید خهودمان در پی حل مشکلات برآییم.

وی با بیان این که باید مشارکت مردم در جهت حل آسیب های اجتماعی را جلب کنیم، گفت: همه با هم با یکپارچگی و انسجام می بایست، در جهت حل مشکلات موجود برآییم، اجازه ندهیم، انسجام در داخل خانواده ها از بین برود، که اگر این طور شود، فائق برآمدن بر مشکلات بسیار سخت می شود.

فرماندار بهارستان ادامه داد: در منابر، محافل مذهبی، نمازهای جمعه و جماعات باید در پی تقویت انسجام خانوادگی جامعه برآییم و در حوزه دولتی نیز وظیفه همه ما سنگین است، شوراهای اسلامی در این زمینه وضعیت سنگینی دارند، ساخت پارک و پروژه های عمرانی کار شهرداری است، اما بخش عمده وظیفه شورای یک شهر وظیفه اجتماعی است.

وی گفت: باید کارگروه فرهنگی و اجتماعی شورای شهرهای ما تقویت شده و هر هفته به امام جمعه گزارش دهند.