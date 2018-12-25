رونمایی از ۲ نمایشنامه به قلم حمید ابراهیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراسم، حمید ابراهیمی نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون ایران از ۲ نمایشنامه جدید خود با نام های «شورانگیز» و «لاله زار، هتل کاتوزیان» در حضور مسئولان، هنرمندان و هنردوستان رونمایی خواهد کرد.

حمید ابراهیمی بیش از این خالق نمایشنامه های «آوای باد»، «ته خط»، «سیا ریحون» و «پندار زنده، گفتار مرده» بوده است.

این مراسم روز جمعه هفتم دی ماه ساعت ۱۹:۳۰ در مجتمع فرهنگی عرفان واقع درمیدان هفت تیر، ابتدای خیابان مفتح جنوبی، بین خیابان تور و همراه جنب بانک کشاورزی برگزار خواهد شد.

در این مراسم از پوستر رسمی نمایش «لاله زار، هتل کاتوزیان» به نویسندگی و کارگردانی حمید ابراهیمی که از روز نهم دی ماه در خانه نمایش مهرگان روی صحنه می رود نیز رونمایی خواهد شد.