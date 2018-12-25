رشد ۴۴ درصدی بودجه سازمان حفاظت محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر بررسی اولیه بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان حفاظت محیط زیست در لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور که امروز از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب تقدیم شد نشان از رشد ۸۰ درصدی بودجه هزینه‌ای و رشد ۳۵ درصدی بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این سازمان نسبت به بودجه پیشنهادی سال گذشته دارد.

بر اساس فایل منتشر شده از لایجه بودجه ۱۳۹۸ برآورد بودجه هزینه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست شامل هزینه عمومی، متفرقه و اختصاصی ۱.۴۷۱.۳۵۳ میلیون ریال در نظر گرفته شده و بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این سازمان شامل سرمایه‌ای پیوست ۱، متفرقه و اختصاصی نیز ۲.۴۶۶.۱۳۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده که مجموعاً بودجه‌ای ۳.۹۳۷.۴۸۳ میلیون ریالی را برای این سازمان لحاظ کرده است. به این ترتیب مجموع بودجه امسال سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بودجه پیشنهادی سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته است. از این عدد ۸۸.۰۷۰ میلیون ریال به پژوهشکده محیط زیست و باقی آن با سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص یافته است.

همچنین برای دانشکده محیط زیست در این لایحه ۱۷۸.۰۰۱ میلیون ریال بودجه هزینه‌ای و ۲۸.۰۰۰ میلیون ریال بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده که مجموعاً بودجه‌ای ۲۰۶.۰۰۱ میلیون ریالی را برای این دانشکده لحاظ کرده است. عددی که نسبت به لایجه بودجه گذشته افزایشی ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.