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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۲۱

امام جمعه گلستان:

تراکم جمعیت گلستان سبب ایجاد وضعیت نامناسب فرهنگی این شهر شده است

تراکم جمعیت گلستان سبب ایجاد وضعیت نامناسب فرهنگی این شهر شده است

بهارستان- امام جمعه گلستان گفت: تراکم جمعیت گلستان سبب ایجاد وضعیت نامناسب فرهنگی این شهر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود نورپور پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی بهارستان گفت: کثرت و تراکم جمعیت در بهارستان سبب ایجاد مشکلات فرهنگی فراوانی شده است، اما می توان با تعامل، تفاهم و پشتکار این مشکلات را به حداقل رساند و از وضعیت موجود خلاصی یافت.

امام جمعه گلستان وضعیت نامناسب حجاب و پوشش اسلامی را مشکل اصلی فرهنگی امروز گلستان دانست و گفت: بعضی اوقات در اماکن عمومی و دولتی شاهد بی توجهی به حجاب هستیم، شبکه بهداشت می تواند بر وضعیت حجاب و پوشش اسلامی در اماکن عمومی و بهداشتی توجه بیشتری داشته باشد.

وی آمار طلاق و نیز اعتیاد در کشور را رو به افزایش دانست و گفت: باید از مساجد موجود برای امور فرهنگی بهره برد و مناطقی که مسجد ندارد، نیز دارای مسجد شود.

نورپور خواستار حضور شورای شهر گلستان در مسائل فرهنگی و دینی شد و افزود: اداره ورزش و جوانان، شورای شهر و دیگر نهادها می توانند برای استحکام خانواده ها کمک کنند.

وی فرار دختران در این شهر را وحشت آور دانست و افزود: آموزش و پرورش باید با تقویت گفتمان های دینی و نیز امور فرهنگی در جهت مقابله با این اقدامات ضد فرهنگی برآید.

کد مطلب 4495046

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