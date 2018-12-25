برخی ازمسئولان آموزش وپرورش مدارس غیردولتی را به رسمیت نمی شناسند

به گزارش خبرنگار مهر، علی صنیعی رئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیر دولتی تهران در گردهمایی شورای هماهنگی موسسان مناطق ۱۹ گانه شهر تهران اظهار کرد: در دوره اخیر با تصویب و نظارت آیین‌نامه‌ها که فرایندی بسیار پیچیده و خاص داشت. تدوین آیین‌نامه به گونه‌ای است که موسسان بیشترین بهره‌ را از قانون ببرند و در عین حال کیفیت لازم برای مدارس غیر دولتی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در آستانه سی‌امین سال تاسیس مدارس و مراکز غیر دولتی هستیم، بیان کرد: بسیاری از موسسان مشکلات و دردهایی دارند و از کم لطفی‌ها، وجود صندلی‌های خالی و مشکلات اداره مدارس و مراکز گلایه‌مند هستند. با توجه به مشکلات موجود برای موسسان برخی از آنها در آستانه توقف فعالیت هستند. عمده این مشکلات به شهریه برمی‌گردد و یکی از آیتم‌هایی که در تعیین الگوی شهریه چندان به آن توجه نشده است، اجاره ملک بوده و باتوجه به شرایط اقتصادی امسال اجاره‌بها باعث اعتراض موسسان شده است.

رئیس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیر دولتی تهران اضافه کرد: اگر نتوانیم مشکلات موجود را حل کنیم دو اتفاق درباره مدارس غیر دولتی ممکن است رخ بدهد. اول اینکه فعالیت مدرسه متوقف شود یا آنکه موسس مجبور می‌شود از قانون خارج شود و عددی خارج از استاندارد در نظر گرفته شده شهریه دریافت کند. متاسفانه برخی از افراد حتی در رده‌ مسئولان آموزش و پرورش اعتقادی به مدارس غیر دولتی ندارند.

وی گفت: همواره در کنار موسسان غیر دولتی هستیم چرا که این مدارس علاوه بر مدیریت تراکم به ارتقای سطح مدارس دولتی هم کمک می‌کند.

در ادامه برنامه ماجدی رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه ۳ درباره وضعیت مدارس این منطقه گفت: مدارس دولتی با داشتن فضاهای موجود ۲۱ هزار دانش‌آموز را با کلاس‌هایی با تراکم بین ۳۰ تا ۳۲ نفر تحت پوشش قرار داده اند و این در حالی است که در بخش‌های دولتی میانگین کلاس‌ها جمعیت بین ۱۶ تا ۲۲ نفر است که در این شرایط الگوی استاندارد لحاظ شده است. البته سعی کردیم با وجود جمعیت موجود در مدارس دولتی کارآمدی و کیفیت لازم در این مدارس را هم حفظ کنیم تا رقابتی سالم بین مدارس دولتی و غیر دولتی داشته باشیم.

وی بیان کرد: اکنون کمبود نیروی انسانی داریم اما اگر مدارس غیر دولتی نبودند در بخش دولتی نیاز به ۵۰۰ نیروی کارآمد داشتیم البته این کمک به تأمین نیرو در سایر مناطق هم مشهود است. اکنون ۸۰ واحد دولتی و ۲۰۰واحد غیر دولتی در منطقه ۳ وجود دارد که میانگین اجاره مدارس دولتی ماهیانه ۵۰میلیون تومان برآورد شده است.