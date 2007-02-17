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۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۲۱:۰۹

دولت اسپانیا عملیات تروریستی زاهدان را محکوم کرد

دولت اسپانیا عملیات تروریستی زاهدان را محکوم کرد

دولت اسپانیا ضمن محکوم کردن عملیات تروریستی زاهدان، همبستگی خود را با مقامات و ملت ایران اعلام کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره کل ارتباطات خارجی وزارت امور خارجه و همکاری‌ های اسپانیا آمده است : " دولت اسپانیا عملیات تروریستی چد روز اخیر اطراف شهر زاهدان ایران را که موجب جان باختن 11 نفر و به جای ماندن تعداد کثیری مجروح گشته را قاطعانه محکوم می‌نماید ".

در ادامه این اطلاعیه آمده است : "همچنان دولت اسپانیا بر مخالفت خود در مقابل هرگونه عمل تروریستی تاکید نموده و در این راستا نهایت تاسف خود را به خانواده‌های قربانیان ابراز نموده و همبستگی خود را با مقامات و ملت ایران اعلام می‌نماید". 
کد مطلب 449507

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