به گزارش خبرنگار مهر، شفیع شفیعی پیش از ظهر سه‌شنبه در کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: در هر برنامه‌ای که شاهد حضور همه جانبه و بابصیرت مردم بودیم، کیفیت و تاثیرپذیری فعالیت‌ها نیز بسیار مثبت ارزیابی شده است.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به گرامیداشت چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، کمیته شهری و فضاسازی استان تشکیل شده و در این راستا با ابلاغ مصوبات مورد نیاز برنامه‌های ویژه‌ای درنظر گرفته می‌شود.

مدیرکل امور اجتماعی استاندار اردبیل ادامه داد: شناسایی و معرفی ۴۰ فعال اجتماعی و تدوین کتابی در خصوص فعالیت‌های ۴۰ خیر برتر اردبیلی که در عرصه‌های مختلف اقداماتی ارزشمند در استان به یادگار گذاشتند از دیگر برنامه‌های درنظر گرفته شده در این ایام خواهد بود.

شفیعی یادآور شد: با توجه به نقش محوری کتاب در افزایش فرهنگ جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی برگزاری نشست‌های کتابخوانی با حضور اساتید و کارشناسان و تبیین موضوع نقش دستاوردهای انقلاب اسلامی در نظر گرفته شده است.

به گفته وی به منظور تحکیم بنیان‌ خانواده‌ها و ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی، در طول ایام دهه فجر کارگاه‌های آموزشی برگزار خواهد شد.

مدیرکل امور اجتماعی استاندار اردبیل اضافه کرد: جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به مانند سالیان گذشته با حضور مسئولان استانی و کشوری در نقاط مختلف استان اردبیل پیگیری شده و انسجام و همفکری مضاعف دستگاه‌ها در برگزاری مطلوب این برنامه‌ها ضروری است.