به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه به بلومبرگ گفتهاند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از بعد از سقوط شاخص بورس «داو جونز»، درحال بررسی گزینه برکناری «استیو منوچین» وزیر خزانهداری این کشور است.
همچنین گفته میشود که بقای منوچین در گرو معکوس شدن روند نزولی بازار است.
این درحالی است که ترامپ اخیراً با رد این شایعات، از رضایت خود از منوچین سخن گفته است.
با این حال، تاکنون، اغلب گمانهزنیها درخصوص برکناری یا استعفای اعضای دولت ترامپ، درست از آب درآمده و تازهترین مورد آن هم استعفای جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا است.
این درحالی است که رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه نیز در حساب کاربری خود در توئیتر، «جرومی پاول» رئیس بانک مرکزی را هدف حمله قرار داد و گفت: تنها مشکل اقتصاد آمریکا، بانک مرکزی است.
ترامپ طی چند ماه گذشته به ویژه پس از آنکه افزایش نرخ بهره بانکی برای چهارمین مرتبه در سال جاری موجب ریزش شدید بورس وال استریت شد، به شدت از سیاستهای بانک مرکزی آمریکا انتقاد کرده است.
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