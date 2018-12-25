  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۴ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۳۶

در ادامه موج برکناری اعضای دولت؛

بلومبرگ: وزیر خزانه‌داری آمریکا هم رفتنی است

بلومبرگ: وزیر خزانه‌داری آمریکا هم رفتنی است

یک رسانه آمریکایی می‏‌گوید ترامپ در ادامه موج برکناری اعضای دولت، گزینه برکناری وزیر خزانه‎داری را نیز در دست بررسی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه به بلومبرگ گفته‌اند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از بعد از سقوط شاخص بورس «داو جونز»، درحال بررسی گزینه برکناری «استیو منوچین» وزیر خزانه‌داری این کشور است.

همچنین گفته می‌شود که بقای منوچین در گرو معکوس شدن روند نزولی بازار است.

این درحالی است که ترامپ اخیراً با رد این شایعات، از رضایت خود از منوچین سخن گفته است.

با این حال، تاکنون، اغلب گمانه‌زنی‌ها درخصوص برکناری یا استعفای اعضای دولت ترامپ، درست از آب درآمده و تازه‌ترین مورد آن هم استعفای جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا است.

این درحالی است که رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه نیز در حساب کاربری خود در توئیتر، «جرومی پاول» رئیس بانک مرکزی را هدف حمله قرار داد و گفت: تنها مشکل اقتصاد آمریکا، بانک مرکزی است.

ترامپ طی چند ماه گذشته به ویژه پس از آن‌که افزایش نرخ بهره بانکی برای چهارمین مرتبه در سال جاری موجب ریزش شدید بورس وال استریت شد، به شدت از سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا انتقاد کرده است.

کد مطلب 4495074
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها