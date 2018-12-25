مشارکت گروه های سیاسی در حماسه ۹ دی/ اجرای ۱۴۰ ویژه برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام محمد رضایی، ظهر سه شنبه در نشست خبری اعلام برنامه های مراسم ۹ دی افزود: آنچه که باید در خصوص روز ۹ دی به آن توجه داشت حضور تمامی گروه های سیاسی است که همه برای نظام وارد شدند.

وی تصریح کرد: تمامی افراد نشان دادند که شاید اختلاف نظر سیاسی وجود داشته باشد اما برای حفظ نظام همه متحد و هماهنگ هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس یادآور شد: طی برنامه ریزی انجام شده به مناسبت این روز بزرگ در استان فارس ۱۴۰ برنامه برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام رضایی افزود: راهپیمایی ۹ دی در شیراز ساعت ۹ صبح از چهارراه نمازی به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار خواهد شد و محل تجمع نیز اول خیابان ۹ دی خواهد بود.

وی تاکید کرد: سخنران این مراسم نیزحاج صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.