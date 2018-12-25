عکسی از هنرمند شیرازی اثر خلاقه جشنواره بین المللی خیام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنیامین آل علی گرافیست، مجمسمه ساز، عکاس، نقاش و کارتونیست شیرازی که هنرمند بودن را ازنقاش بودن پدرش به ارث برده، در بخش آثار خلاقه ششمین جشنواره بین المللی عکس خیام با عکسی از طبیعت حضور دارد.

آل علی از کاریکاتوریست هایی است که برای روزنامه افسانه در شیراز و دیگر رسانه ها مشغول به فعالیت است و در زمینه مستند اجتماعی به عکاسی می پردازد.

در کارنامه این هنرمند، کسب مقام دوم جشنواره بین المللی کاریکاتور یونان موسوم به ymittos۲۰۱۶ هم قرار دارد.

جشنواره بین المللی عکس خیام تنها جشنواره داخلی زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) و انجمن عکاسی آمریکا (PSA)است و عکس های راه یافته به آن ضمن ثبت در آرشیو FIAP و PSA بنام عکاس، برای دریافت القاب FIAP و PSA نیز محاسبه خواهد شد.

ششمین جشنواره بین‌المللی عکس خیام اسفند ۱۳۹۷ با دبیری علی سامعی(نماینده فیاپ در ایران) و با هدف ارتقای سطح عکاسی و گفت‌وگوی بصری میان عکاسان ایران و جهان و به منظور بزرگداشت حکیم عمر خیام، توسط نمایندگی فیاپ در ایران یعنی کلوپ عکس فوکوس - وابسته به موسسه فرهنگی هنری «خانه هنر خیام» برگزار می شود.