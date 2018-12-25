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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۵۶

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری خبر داد

پرداخت ۲ میلیارد تومان صدقه در چهارمحال و بختیاری

پرداخت ۲ میلیارد تومان صدقه در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری از پرداخت دو میلیارد تومان صدقه در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پرداخت دو میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان صدقه در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: در چهارمحال و بختیاری بیش از ۱۰۲ هزار صندوق جمع اوری صدقه وجود دارد.

وی بیان کرد: در این استان  یک هزار و ۴۹۸ صندوق کوچک، سه هزار صندوق بزرگ و بیش از دو هزار و ۲۵۰ هزار صندوق متوسط جمع آوری صدقه وجود دارد.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: خیران نقش مهمی در حمایت از مددجویان چهارمحال و بختیاری دارد.

وی تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت خیران خارج از استانی برای حمایت از مددجویان چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری ادامه داد:مددجویان بسیاری در استان چهارمحال و بختیاری با حمایت خیران صاحب مسکن شدند.

کد مطلب 4495093

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