ثبت ۸ اثر منقول لرستان در فهرست آثار ملی

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی ظهر سه شنبه در گفت و گو با رسانه ها، از ثبت هشت اثر منقول فرهنگی- تاریخی لرستان در فهرست آثار ملی خبر داد.

وی، گفت: در جلسه امروز سه شنبه چهارم دی ماه کمیته ثبت آثار منقول سازمان که با حضور مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیا آثار طبیعی و معنوی کشور، اعضای کمیته، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان و مسئول ثبت آثار استان لرستان تشکیل شد، پرونده هشت اثر منقول استان مطرح و با اکثریت آرا به تصویب کمیته ثبت رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، افزود: این هشت اثر شامل کفش سنگی، ظرف سفالی، انگشتر مفرغی منقوش، دو پایه ستون، دکمه از جنس طلا و گچبری بوده که در حفاری باستان شناختی از محوطه های چم قوله، برزقواله، چغابل و سرخ دم لکی به دست آمده اند.

قاسمی با اشاره به اینکه برای اولین بار است که آثاری از لرستان در فهرست آثار ملی به ثبت می رسد، تصریح کرد: تهیه و آماده سازی ۱۱ پرونده دیگر از آثار منقول استان در دستور کار این اداره کل قرار دارد که تا پایان سال جاری براساس روال قانونی ثبت آثار به سازمان مرکزی ارسال خواهند شد.