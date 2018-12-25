نرخ بیکاری در جزیره خارگ به ۴.۹ درصد رسید

محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از دغدغه های اصلی دولت در بخش ویژه خارگ رفع مشکل بیکاری در این جزیره صنعتی کشور است.

وی اضافه کرد: در سال ۹۵ با رشد جمعیت بیکار تحصیل کرده در جزیره خارگ روبرو بودیم که در صد نرخ بیکاری در سال ۹۵ در این جزیره به ۱۱ درصد رسید که شایسته اهالی شریف این جزیره که میزبانان خوبی برای صنایع دست بالا هستند نبود.

بخشدار ویژه خارگ افزود: با اقدامات صورت گرفته و شناسایی نقاط ضعف و قوت اشتغال در جزیره خارگ کارگروه های متعددی در زمینه ایجاد اشتغال پایدار در بخشداری ویژه خارگ تشکیل شد که مبنای عمل را بر رفع مشکل بیکاری بومیان جزیره قرار دادیم.

وی تصریح کرد: در سال ۹۵ حدود ۱۰۵ نفر شغل، در سال گذشته ۸۳ نفر و در ۹ ماهه سال جاری ۷۰ نفر شغل برای بومیان جزیره خارگ ایجاد کردیم و توانستیم نرخ بیکاری در جزیره خارگ را به ۴.۹ درصد کاهش دهیم.

رضایی با اشاره به حمایت از بخش خصوصی فعال در جزیره خارگ خاطر نشان کرد: تنها راه برون رفت از مشکلات بیکاری حمایت از بخش خصوصی پایدار و فعال است.

وی ادامه داد: خوشبختانه بخش خصوصی بومی و فعال در جزیره وجود دارد که صنایع مختلف مستقر در جزیره خارگ با اعتماد به بخش خصوصی بومی جزیره در راستای توسعه خدمات بخش خصوصی در جزیره خارگ گام بردارند.