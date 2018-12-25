۱۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در طارم قزوین جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری روز سه شنبه در شانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال شهرستان قزوین که در بخشداری طارم سفلی برگزار شد اظهار کرد: دولت تسهیلات فراوانی برای ایجاد اشتغال اختصاص داده که متقاضیان و کارآفرینان دارای شرایط می توانند از آن استفاده کنند.

وی افزود: تسهیلات مشاغل روستایی، مشاغل خانگی، بهین یاب، وام اشتغال تبصره های ۱۶ و ۱۷ کمیته امداد و بهزیستی از جمله تسهیلات اختصاصی دولت است که در اختیار افراد، کارآفرینان و تعاونی ها برای ایجاد اشتغال قرار گرفته است.

معاون برنامه ریزی فرمانداری قزوین بیان کرد: بخش طارم سفلی با جذب حدود ۱۷ میلیارد تومان از تسهیلات مشاغل روستایی، رتبه دوم در بین بخش های شهرستان قزوین را کسب کرده است.

سید جلیل حسینی مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قزوین و دبیر کارگروه اشتغال شهرستان نیز در این جلسه گفت:از مبلغ ۴۲میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان وام اشتغال روستایی که در شهرستان قزوین پرداخت شده مبلغ ۱۶ میلیارد و ۶۵۸ میلیون تومان به بخش طارم سفلی اختصاص داده شده و پرداخت شده که از نظر رتبه پرداخت بعد از بخش مرکزی قزوین رتبه دوم در شهرستان به بخش طارم سفلی اختصاص داده شده است.

دبیر کارگروه اشتغال شهرستان قزوین افزود: طرح بازارچه محلی طارم سفلی با مشارکت ۵۸ عضو در قالب تعاونی با ۱۱۶ غرفه در لاین شمال و جنوب بزرگراه قزوین، رشت در حوزه طارم سفلی با اشتغال زایی ۳۴۸ نفر برای اهالی روستاهای منطقه، جهت عرضه محصولات تولیدی با رویکرد اشتغال زایی، رفع محرومیت، توسعه منطقه و حمایت از تولیدات داخلی در آینده نزدیک اجرا می شود.

در ادامه رضاحسنی بخشدار طارم سفلی در این جلسه گفت:این بخش دارای ظرفیت بالایی در جهت اشتغال زایی وجذب سرمایه گذار دارد.

وی یکی از مشکلات دریافت تسهیلات اشتغال روستایی را تضامین بانکی دانست و یادآور شد: بخش طارم سفلی از بخشهای محروم استان بوده و اهالی در تهیه ضمانت نامه های بانکی با مشکلات زیادی مواجه است و از بانک خواست در ارایه تسهیلات با اهالی همکاری کنند.

در پایان از دو واحد دریافت کننده وام در منطقه توسط معاون فرماندار و اعضاء کارگروه برای راستی آزمایی پرداخت تسهیلات بازدید شد.