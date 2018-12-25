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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۵۶

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام خبر داد:

مجروح شدن ۸۵۳ نفر در تصادفات ایلام

مجروح شدن ۸۵۳ نفر در تصادفات ایلام

ایلام - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام از مجروح شدن ۸۵۳ نفر در تصادفات ایلام طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن ناصری با اشاره به مجروح شدن۸۵۳ نفر در تصادفات سال جاری استان، اظهار داشت: در ۹ ماه نخست امسال ۶۸۵ فقره تصادف جرحی در شهرهای استان به ثبت رسیده است که عدم رعایت حق تقدم با ۳۵ درصد و عدم توجه به جلو از جانب رانندگان وسایل نقلیه با ۳۰ درصد بیشترین علت تامه تصادفات شناخته شدند.

وی افزود: انواع سواری و وانت ها با ۸۶ درصد و موتور سیکلت ها با ۹ درصد از مجموع تصادفات مهمترین وسایل نقلیه مقصر در تصادفات ۹ ماه نخست بوده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان  در پایان از رانندگان وسائل نقلیه خواست از هر گونه عجله و شتاب در هنگام رانندگی جدأ خودداری کنند و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

کد مطلب 4495116

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