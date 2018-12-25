مجروح شدن ۸۵۳ نفر در تصادفات ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن ناصری با اشاره به مجروح شدن۸۵۳ نفر در تصادفات سال جاری استان، اظهار داشت: در ۹ ماه نخست امسال ۶۸۵ فقره تصادف جرحی در شهرهای استان به ثبت رسیده است که عدم رعایت حق تقدم با ۳۵ درصد و عدم توجه به جلو از جانب رانندگان وسایل نقلیه با ۳۰ درصد بیشترین علت تامه تصادفات شناخته شدند.

وی افزود: انواع سواری و وانت ها با ۸۶ درصد و موتور سیکلت ها با ۹ درصد از مجموع تصادفات مهمترین وسایل نقلیه مقصر در تصادفات ۹ ماه نخست بوده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان در پایان از رانندگان وسائل نقلیه خواست از هر گونه عجله و شتاب در هنگام رانندگی جدأ خودداری کنند و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.