حس رقابت میان تولیدکنندگان ایرانی احیاء شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران در جمع خبرنگاران درباره اینکه برای حمایت از کالای ایران چه باید کرد، گفت: در شرایط فعلی بایستی حس رقابت را در تولیدکنندگان داخلی احیاء کنیم، به این معنا که با تغییری که در بدنه دولت در حوزه صنعت و اقتصاد افتاده، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از بهبود و مساعد شدن ثبت سفارش ها را شاهدیم.

وی افزود: دولت باید کمک کند تا تولید رونق پیدا کند؛ به نحوی که فعالان اقتصادی به عنوان بخش غیردولتی، انتظار دارند که دولت، اعتماد مردم را جلب کند؛ بر این اساس، دولت برای تولیدکننده بستر و مواد اولیه را فراهم نکرده و برای محدود کردن مبادی ورود کالای قاچاق از مرزها کاری نشده است.

درستی تصریح کرد: ترکیه در حال حاضر با وام های یک تا سه درصدی که به تولیدکنندگان داده شرایطی خوبی را فراهم کرده تا تولیدکننده ها رغبت زیادی داشته باشند تا از نیروهای جوان خود برای اشتغالزایی در کارگاه های تولیدی خود بهره ببرند.

در ادامه این نشست رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز نیز به اوج نابسامانی های دولت در سال های ۹۶ و ۹۷ اشاره و گفت: نابسامانی ارز کشور ، جابجایی ها در وزارت صنعت موجب شده تولیدکننده داخلی نقطه امنی برای سرمایه گذاری در ۵ سال آینده خود متصور نباشد.

وی افزود: چرم کالای استراتژیک است و متاسفانه چه به صورت قانونی و قاچاق با قیمت ۲ دلار خام فروشی می شود در حالیکه می‌توان محصول نهایی چرم را با ۲۰ دلار صادر کرد.

به گفته شجری، ترکیه در حوزه کفش موفقیت بالایی داشته و با حمایت هایی که دولت ترکیه از تولیدکنندگان کفش کرده و ۵۰ درصد هزینه‌های برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی اش را به عهده گرفته این حوزه رغبت زیادی برای صادرات دارند.

وی خاطرنشان کرد: ما در دوره سه سال برداشته شدن تحریم ها فرصت داشتیم تا کارخانه ها را بازسازی کنیم امروزه تهیه مواد اولیه کفش داخلی در بازار بشدت کمیاب است.

شجری ادامه داد: تولیدکننده کفش امروز در تهیه مواد اولیه مشکل دارد ، دولت بایستی زیر ساخت های لازم برای ارایه بسته های حمایتی به تولید در ۵ سال آینده را فراهم کند تا واحدهای تولیدی کفش بتوانند سرپا شوند، تولیدکننده ما نمی تواند در شرایط کنونی سرمایه گذاری کلان کند.

همچنین نیکزاد، دبیر شورای عالی بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور در این نشست با اشاره به تمامی ایرادات حوزه تولید و دولت افزود: یکی از اتفاقات خوب در این دوران تحریم ایجاد بزرگترین کارخانه تولید اولیه کاغذ در شهرستان زنجان بود و توانستیم صادرات به چین که یکی از بزرگترین مصرف کننده های کاغذ در دنیاست داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه ما بایستی در ابتدا نگاه به ظرفیت های داخلی کشورمان داشته باشیم ، گفت: ما بعنوان متولی حوزه کفش ضعیف عمل کردیم و کفش های تولیدی را به آفریقا صادر کردیم در حالیکه صادرات به آفریقا بازار هدف خوبی برای ما نبود.

نیکزاد با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری راجع به شرکت های دانش بنیان، بومی سازی و مهندسی معکوس افزود: ما با بازسازی چرخ‌بال ها، هلی کوپتر و کشتی‌های ساخت خارج توانستیم تکنولوژی ساخت آن در کشور پیاده کنیم.

همچنین محمد جعفربیگی، دبیر اجرایی نمایشگاه عرضه کالاهای ایرانی نیز گفت: در این نمایشگاه تلاش کردیم تا بهترین برندها و کالاهای ایرانی با تاکید بر سخنان رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی حضور داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه با حمایت رییس کار گروه بسیج اصناف کشور تمام تمرکز را بر این گذاشتیم تا این نمایشگاه با تکیه بر توانمندی های ایرانی شکل بگیرد، گفت: در این نمایشگاه غرفه ای با پویش نذر جهیزیه برپا می شود که در آن غرفه داران و تولیدکنندگان و حتی بازدیدکنندکان وسایل نویی که در منزل دارند را به جوانان نیازمند برای شروع زندگی اهدا کنند؛ همچنین تلاش شده تا حضور صد درصدی و عرضه مستقیم کالاهای ایرانی، کارخانجات و تولیدکننده های ایرانی را داشته باشیم.