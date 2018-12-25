آموزش و پرورش در لایجه بودجه سال ۹۸ دولت سرآمد شد

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه پیشنهادی دولت در سال ۱۳۹۸ برای وزارتخانه اموزش و پرورش و دستگاه های تابعه آن با بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز و اشتغال بیش از یک میلیون فرهنگی، ۴۵۸ هزار و ۳۱۳ میلیارد و ۳۳۹ میلیون ریال است که شامل بخش اعتبارات و هزینه ای، تملک دارای های سرمایه ای است. این رقم برای بودجه سال ۹۷، ۳۵۹ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال بوده است که به این ترتیب ۱۲۵ هزار و ۴۷۳ میلیارد و ۳۳۹ میلیون ریال افزایش بودجه را شاهد هستیم.

با یک حساب سرانگشتی می توان بیان کرد بودجه آموزش و پرورش با افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی در بوجه سال ۹۸ رو به روست.

با نگاه به جداول فوق می توان دریافت که ۴۲۴ هزار و ۹۹۰ میلیارد و ۸۹۸ میلیون ریال اعتبار بودجه ای مربوط به اداره کل آموزش و پرورش استانهاست که در واقع معادل رقم حقوق معلمان و پرسنل این وزارتخانه است و معادل ۹۲.۷۲ درصد بودجه است و با جمع و تفریق برای مابقی فعالیت های این وزارتخانه بودجه ۳۳ هزار و ۳۲۲ میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال اعتبار باقی می ماند که باز هم این رقم نسبت به بودجه سایر وزارتخانه ها عدد قابل توجهی است اما شاید نکته مهم گستردگی فعالیت های این وزارتخانه است. چنانچه در این بودجه اختصاص بودجه سازمان نوسازی مدارس، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی و... دیده می شود.

در میان بودجه بخش دوم، بیشترین سهم بودجه ای به ترتیب به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه فرهنگیان با عددهای بودجه ای ۱۹۷۳۹۴۶۸ میلیون ریال، ۹۴۷۵۸۶۶ میلیون ریال و ۶۱۹۳۶۷۱ میلیون ریال اعتبار قرار دارد.

فعالیت های تربیت بدنی و سلامت، نهضت سواد آموزی، خرید خدمات آموزشی در مناطق محروم و کمتر برخوردار، کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی توسعه عدالت آموزشی، فعالیت های پرورشی، آموزش و پرورش در خارج از کشور، سازمان آموزش کودکان استثنایی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی قرار دارد.

سال ۹۷ بودجه سازمان نوسازی ۶۶ میلیارد و ۳۴۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان بود که امسال این عدد کاهش یک سومی را نشان می دهد.

سال ۹۷ بودجه دانشگاه فرهنگیان ۴۷۸ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان بوده است که این رقم با افزایش قابل توجهی رو به روست.

در عموم ردیف های بودجه شاهد یک رشد متوسطی در بودجه نسبت به سال گذشته هستیم و در برخی ردیف های بودجه ای مانند تربیت بدنی و سلامت شاهد یک ارتقا دو برابری بودجه هستیم که البته در بودجه سال جاری ردیف شیر مدارس حذف شده است و به احتمال زیاد این ردیف بودجه به بخش تربیت بدنی و سلامت منتقل شده باشد.

از مهمترین ردیف های بودجه ای لایجه امسال دولت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فعالیت‌های تربیت بدنی و ارتقا سلامت دانش‌آموزان: ۳هزار و ۸۴۱میلیارد و ۹۰۰میلیون ریال

فعالیت‌های پرورشی و امور تربیتی دانش‌آموزان:۲هزار و ۲۵۵میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال

خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار: ۳هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال

کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی: ۲هزار و ۹۳۶میلیارد ریال

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: ۱هزار و ۴۱۰میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور: ۱۹هزار و ۷۳۹میلیارد و ۴۶۸ میلیون ریال

دانشگاه فرهنگیان: ۶هزار و ۱۹۳میلیارد و ۶۷۱میلیون ریال

سازمان آموزش و پرورش استثنایی: ۱هزار و ۵۱۸میلیارد و ۷۹۳میلیون ریال

سازمان نهضت سوادآموزی: ۳هزار و ۷۷۴ میلیارد و ۶ میلیون ریال