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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۱۲

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد

پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری

پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: یک سامانه بارشی روز پنج شنبه در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

وی بیان کرد: این سامانه بارشی روز جمعه در سطح استان چهارمحال و بختیاری فعال می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:  شدت این سامانه بارشی در شهرستان کوهرنگ است.

وی بیان کرد: بارش ها در شهرستان ها کوهرنگ، فارسان  و اردل به صورت برف است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر دمای هوا در شهرکرد به منفی هشت درجه سانتی گراد رسیده است.

کد مطلب 4495136

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