شاهرخ پارسا در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: یک سامانه بارشی روز پنج شنبه در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

وی بیان کرد: این سامانه بارشی روز جمعه در سطح استان چهارمحال و بختیاری فعال می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: شدت این سامانه بارشی در شهرستان کوهرنگ است.

وی بیان کرد: بارش ها در شهرستان ها کوهرنگ، فارسان و اردل به صورت برف است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر دمای هوا در شهرکرد به منفی هشت درجه سانتی گراد رسیده است.