مقاومت راه شکسته شدن تحریم است/ صادرکنندگان بازارها را حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا انصاری ظهر سه ‌شنبه در نخستین همایش ملی صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی که در اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی نشان دوستی و همدلی با کشورهای دیگر است که جمهوری اسلامی ایران در این مباحث همواره پیشقدم بوده است.

وی ادامه داد: ایران می‌تواند در کشورهای همچون عراق و سوریه علاوه بر نقش های امنیتی و دفاعی، نقش سازندگی نیز داشته باشد که با صدور خدمات فنی و مهندسی این هدف محقق می‌شود.

معاون دیپلماسی و اقتصادی وزارت امور خارجه کشور یادآور شد: شرایط اقتصادی در حال حاضر به گونه ای دشوار است اما همه باید در کنار یکدیگر از این شرایط گذر کنیم.

انصاری افزود: فشار بخش خصوصی به بخش دولتی می‌تواند موتور محرک صادرات باشد و صادرکنندگان باید در زمان فعالیت خود با نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در دیگر کشورها در ارتباط باشند و دولت را به تحرک وادار کنند.

وی تصریح کرد: البته بازرگانان کشورهای خارجی نیز گلایه هایی دارند که در خصوص کالاهای ایرانی مطرح بوده که چرات پس از مدتی صادرات این کالاها تعطیل می شود.

معاون دیپلماسی و اقتصادی وزارت امور خارجه کشور ادامه داد: در لندن، مسکو و هند انتقاد بر این است که صادرکنندگان ما پشتکار ندارند که پس از مدتی یا شغل عوض کردند و یا دلیل دیگری دارد و به این تشکل‌ها نیاز است تا پشتوانه‌ای برای صادرات باشند.

انصاری افزود: سال ۲۰۱۸ برای ایرانی‌ها سال بی ‌وفایی و بدعهدی آمریکا بود اگرچه ما به خاطر کج ‌سلیقگی‌ها به خود مشغول شدیم و تحرک قابل ملاحظه‌ای اتفاق نیفتاد تا اینکه ترامپ از برجام خارج شد و سال ۹۷ برای ایرانی‌ها به سال بازگشت تحریم‌های ظالمانه آمریکا تبدیل شد.

وی تصریح کرد: تحریم‌ها بر زندگی همه مردم اثر گذاشته و باید همه تلاش کنند تا تحریم‌ها برداشته شود و تنها راهکار برداشته شدن تحریم‌ها، مقاومت و ایستادگی در برابر آنها است نه تسلیم شدن.

معاون دیپلماسی و اقتصادی وزارت امور خارجه کشور تاکید کرد: دلیل اکثر این بی‌ثباتی‌های اقتصادی در جهان رئیس جمهور آمریکا بوده چراکه دستاوردهای دیگر کشورها در حوزه تکنولوژی و غیره برای رئیس جمهور آمریکا احساس خطر ایجاد کرده است.

انصاری افزود: امروزه نیز اگر شرق و غرب بخواهند تجارت خود را توسعه دهند ارزان‌ترین و بهترین راه، ایران است زیرا ایران کشوری با ۱۵ همسایه است و می‌تواند مراودات گسترده در صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی داشته باشد و باید در این زمینه سرمایه‌گذاری جدی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: نجات کشور امروز در گرو افزایش تولید و صادرات است تولید بیشتر و افزایش صادرات و کنترل کردن انرژی راه نجات کشوراست و باید درک کنیم که چگونه از منابع کانی و زیر زمینی استفاده کنیم و نباید راه گذشته که بی محابا از منابع انرژی استفاده شده ادامه پیدا کند.