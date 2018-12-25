۲۶۹ طرح پژوهشگران دانشگاه فنی و حرفه ای عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، ابراهیم صالحی عمران از دستاوردهای محققان و پژوهشگران دانشگاه فنی و حرفه ای در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار ملی و ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، بازدید کرد.

دانشگاه فنی و حرفه ای با ثبت ۲۶۹ طرح در پایگاه ایران تک هاب، سامانه ارزیابی فناوری ایران، یکی از مراکزی است که بیشترین اثر را جهت شرکت در نمایشگاه به ثبت رسانده است.

همچنین توسط داوران TRL بیش از 30 طرح از آثار ارائه شده پژوهشگران دانشگاه فنی و حرفه ای بالای ۶ ارزیابی شده که ارزش تجاری سازی این طرح‌ها را می‌رساند.