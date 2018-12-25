محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر، گفت: طرحی از سوی بنده به کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ساماندهی بنزین پیشنهاد شده است؛ این طرح با محوریت عوارض مصرف است.

نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: یارانه‌ای که به بنزین تخصیص داده می‌شود، حجم عظیمی از منابع کشور را از بین می‌برد. روزانه بین ۸۵ تا ۹۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود و برآورد این است که نزدیک ۱۰ تا ۱۵ لیتر از این مصرف قاچاق است یا اینکه مصرف در کشور زیاد است.

عضو شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا افزود: هزینه حمل بنزین از بنادر تا تهران اکنون از قیمت بنزین بیشتر است، دو نگرانی در این زمینه وجود دارد، که باید مورد توجه قرار گیرد اول اینکه آثار تورمی افزایش قیمت بنزین باید مورد توجه قرار گیرد و دوم اینکه افزایش قاچاق بنزین مسئله مهمی است و باید راهکاری برای کاهش آن پیدا کرد.

وی گفت: قیمت بنزین در کشور های همسایه ۱۰ برابر ایران است و کار به جایی رسیده است که سود قاچاق بنزین از سود قاچاق مواد مخدر هم بیشتر است.

پورابراهیمی افزود: در صورتی که پرداخت یارانه به بنزین ادامه پیدا کند، منابع ملی به صورت وحشتناکی تلف می‌شود.

وی ادامه داد: در این طرح پیش بینی شده تا قیمت بنزین برای سال آینده افزایش پیدا نکند، اما محاسبه مصرف بنزین مانند سرانه مصرف برق محاسبه شود. در این طرح قیمت بنزین در سال آینده همان هزار تومان خواهد بود، اما عوارض بنزین براساس مصرف محاسبه می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در محاسبه قبض برق آخر هر ماه میزان پرداخت بر اساس مصرف است. یعنی حق مصرف برق طبق اعلام دولت ۱۰۰ وات است، اما وقتی مصرف کننده ۲۰۰ وات یا بیشتر مصرف می‌کند، قیمت تا ۱۰۰ وات برایش عادی محاسبه می‌شود و از آن به بعد عددها تصاعدی و پلکانی تعریف می‌شود.

پور ابراهیمی با اشاره به طرح مجلس برای تعیین عوارض بر مصرف بنزین گفت: این عوارض در بازه زمانی سه ماه و ۶ ماه براساس میزان مصرف بنزین پرداخت می‌شود که با نرم‌افزارها محاسبه خواهد شد.

وی گفت: بنابراین قیمت مصرف هرکس را خودش تعیین می‌کند، اگر معمولی مصرف کند قیمت عادی و هرقدر مصرفش بیشتر باشد به عنوان فرد پرمصرف، عوارض بیشتری برایش محاسبه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: از این به بعد هیچ‌کس در کشور بدون کارت سوخت نخواهد توانست در پمپ بنزین‌ها، سوخت خریداری کند.