لزوم توجه دهیاران به بازگشایی محورهای برفگیر در زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا رضایی ظهر سه شنبه در شورای هماهنگی ترافیک استان با اشاره به فرا رسیدن فصل زمستان و احتمال بارش برف بیان کرد: طی روزهای برفی محورهای اصلی مورد توجه راهداری و پلیس قرار می گیرد این در حالی است که محورهای روستایی هم گرفتار مشکلاتی می شوند.

وی با بیان اینکه بازگشایی محورهای اصلی از رسالت های ضروری پلیس و راهداری است، اظهار کرد: باید به دهیاران ابلاغ شود تا بازگشایی مسیرها را در دستور کار قرار دهند.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین دهیاری ها باید کیسه هایی از شن و نمک در گردنه راه های روستایی قرار دهند تا مردم بتوانند در زمان بحران مورد استفاده قرار دهند.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی هم در این جلسه با اشاره به طرح نظارتی زمستانی پلیس بیان کرد: از دستگاه های خدمت رسان خواستاریم نماینده طرح ویژه زمستانی تا تعیین کنند تا بتوانیم ارتباط آسانی داشته باشیم.

سرهنگ علیرضا عباسی افزود: همچنین از دستگاه ها خواستاریم اقلام پیش از وقوع بحران را تهیه کرده و نیاز سنجی لازم را داشته باشند تا در مواقع بحران گرفتار مشکل نشویم.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در زمینه برف حادثه کمتری داشته بنابراین بودجه کمتری در این زمینه داریم، افزود: خواستاریم با بخش خصوصی عقد قرارداد شود تا در زمان بحران از آن ها استفاده کنیم.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی خواستار جانمایی محل دپوی شن و نمک شد و اظهار کرد: خودروهای امدادی باید به زنجیر چرخ مضاعف تجهیز شوند.