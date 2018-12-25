ورزش به اولویت برنامه ریزی دولتمردان تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر روز سه شنبه در پیامی به هفتمین کنگره علمی مدیریت ورزش در تبریز افزود: یکی از ابعاد ورزش که میتواند انگیزههای مناسبی برای همدلی افراد جامعه به ویژه جوانان ایجاد کند، ورزش قهرمانی است.
وزیر ورزش اضافه کرد: روند صحیح حرکت در راستای ارتقای سطح ورزش قهرمانی میتواند متضمن ارائه راهکارهایی برای پیشرفت آن ورزش و همچنین شناسایی مشکلات و ضعفهای پیش روی آن باشد. وی ادامه داد: پیروزیهای بینالمللی، به ویژه در بازیهای المپیک، به طور فزایندهای موجب رشد و توسعه در بسیاری از کشورها شده است.
سلطانی فر با بیان اینکه برتری و موفقیت ورزشکاران نخبه در عرصه بینالمللی هویت و شخصیت ویژهای به آن کشور میدهد، تشریح کرد: بر همین اساس دولتها تمایل بیشتری دارند با سرمایهگذاری مالی، موفقیت ورزشکاران نخبه خود را در عرصه بینالمللی فراهم کنند که این مسئله به بسط و توسعه سازمانها و سیستمهای مرتبط با کشف، پرورش و ارتقای عملکرد ورزشکاران نخبه منجر شده است.
وی گفت: ورزش قهرمانی به عنوان یک پدیده اجتماعی و یکی از نظامهای علمی و تخصصی دارای ارزشهای فراوانی است؛ با توجه به رابطه نزدیکی که ورزش و تربیت بدنی با فرهنگ، سیاست و اقتصاد یک کشور دارد، اگر کشوری بخواهد موقعیت خود را در عرصه بینالمللی به نمایش بگذارد و جایگاه مناسب خود را حفظ کند، باید از ساختار تشکیلاتی و زیربنایی مناسبی برخوردار باشد.
وی افزود: در عصر حاضر ورزش قهرمانی به پدیدهای پیچیده و چند بعدی تبدیل شده است که توسعه آن مستلزم توجه به تمام ابعاد آن است؛ بنابراین شناخت مسایل و مشکلات ورزش کشور نیازمند نگاهی علمی و پژوهشی است و در این مسیر استفاده از تجارب و الگوهای جهانی راه میان بری است که میتواند هزینۀ دستیابی به پیشرفت را کاهش دهد.
سلطانی فر ادامه داد: امروزه رویدادهای ورزشی بینالمللی، توجه میلیون ها نفر از مردم جهان را به خود جلب میکند و بازیهای المپیک، بزرگترین رویدادی محسوب میشود که همه ملتهای جهان، تلاش میکنند تا با حضور در این رقابت ها، کشور خود را در عرصه جهانی مطرح سازند.
وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: توجه به سلامت جسمی و روحی، تلاش و رقابت سالم و مستمر، روابط اجتماعی سالم و برقراری ارتباط بینالمللی و حفظ صلح از مهم ترین اهداف برگزاری بزرگترین رویداد ورزشی یعنی المپیک است.
وی گفت: در عصر حاضر دیگر در ورزش تنها توسعه منابع انسانی (ورزشکار، مربی، داور، تماشاگر، مدیر ورزشی، پزشکی مورد توجه نیست، بلکه مسئولان این حوزه در توسعه مدیریت و استراتژی، فعالیت های علمی و پژوهشی، توسعه استانداردها، جذب منابع مالی، گسترش همه جانبه آموزش، آمار و فناوری اطلاعات و بهره گیری از تجهیزات مدرن ورزشی نیز تلاش و برنامه ریزی نموده اند.
وی افزود: یکی از موارد مورد توجه برنامهریزان ورزشی، فتح سکوهای بینالمللی و افتخارآفرینی در ورزش است که از راه سرمایهگذاری در ورزش قهرمانی به آن نایل می شوند. سلطانی فر اضافه کرده است؛ فدراسیونهای ورزشی ملی، به عنوان بازوهای اجرایی تشکیلات ورزش کشورها، با تعمیم و گسترش ورزش همگانی و قهرمانی، متولی رشتههای ورزشی مختلف هستند و در این راستا وظیفه راهبری و تعیین خط مشی آن رشته ورزشی را بر عهده دارند.
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