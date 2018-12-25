۶۰ ویلچر رایگان به معلولان قرچک و ورامین اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدای ولیچر به معلولان شهرستانهای قرچک و ورامین ظهر سه شنبه توسط بنیاد اجتماعی برکت احسان برگزار شد.

امام جمعه قرچک در این مراسم بیان کرد: تقدیر و تشکر می کنم از بنیاد اجتماعی برکت احسان که در سراسر کشور باعث افتخار هستند و قابل ستایش و توصیف است که به مردم و ملت شریف ایران خدمات فراوانی را انجام می دهند.

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی بیان کرد: همه شهدا ما حرکات دلی داشته اند و از الطاف الهی آنان جمهوری اسلامی ایران امروزه پابرجاست، امروزه باید در کشور طوری عمل کنیم که خون شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم پای مال نشود، این کاری و حرکتی که بنیاد برکت احسان امروزه در کشور انجام می دهند همان حرکات دلی را انجام می دهند.

اسماعیلی گفت: این کار اهدای ویلچر به خانواده ها خیلی زیبا و پسندیده است و امروزه این ولیچرها از طرف مقام معظم رهبری تحت نظر بنیاد برکت به این عزیزان در شهرستانهای ورامین و قرچک اهدا خواهد شد.