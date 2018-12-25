به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، محمدحسین حسین‌زاده توسعه مدل بانکداری اجتماعی را که از سال ۹۵به طور عملیاتی در سراسر کشور اجرایی شده را راهکاری برای ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان عنوان کرد.

وی افزود: همانطور که از سوی رئیس پژوهشکده پژوهشکده پولی و بانکی عنوان شد، طراحی مدل کسب و کار بانکداری اجتماعی با رویکرد ارائه خدمات قرض الحسنه به مشتریان جمعی از سوی بانک قرض‌الحسنه رسالت صورت می گیرد.

به گفته حسین زاده، بانکداری اجتماعی که بیش از چهار سال است در این بانک عملیاتی شده، دورخیز دستیابی به افق ۱۴۰۰ و بانکداری بدون شعبه است.

وی در تعریف مفهوم بانکداری اجتماعی افزود: بانک قرض‌الحسنه رسالت به دنبال این است که کارکرد و کارایی قرض‌الحسنه را در ابعاد وسیع، با استفاده از بستر قانونی و فناورانه نوین، توسعه داده و به توانمندسازی کارآفرینی اجتماعی و خرد و حل مسائل اجتماعی کمک کند. در این راستا بانک قرض‌الحسنه رسالت اقدام به طراحی محصولی متناسب با مشتریان خود کرده و آن را «بانکداری اجتماعی» و یا «ارائه خدمات به مشتریان جمعی یا گروه‌های مشتریان» نامیده است.

حسین زاده اظهارداشت: در واقع بانکداری اجتماعی سازوکار نوآورانه ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان جمعی در قالب کانون‌های کار و زندگی (کارآفرینی اجتماعی در شهرهای کوچک و روستاها)، همیاری اجتماعی (خانوادگی، محله‌ای، مساجد و دانشجویی)، سازمانی (سازمان‌ها ادارات و شرکت‌ها) وصنفی(اصناف، بازاری‌ها) است.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت با تاکید بر نقش بانکداری نوین در تحقق بانکداری اجتماعی گفت: بانکداری نوین رکن اصلی بانکداری اجتماعی است و بانکداری اجتماعی تحقق نمی یابد مگر با در اختیار داشتن زیرساخت‌های بانکداری مدرن. اکثر تراکنش‌های خرد امروزه بر بستر بانکداری نوین که بُعد دیگری از بانکداری اجتماعی به شمار می‌رود، متمرکز شده و ازاین‌رو بهره‌مندی از زیرساخت‌های فناورانه به‌منظور اجرای این مدل از بانکداری و ارائه خدمات بانک قرض‌الحسنه رسالت در بستری شرعی، آسان، ارزان و مدرن مورد توجه است.

وی افزود: بانک قرض‌الحسنه رسالت با پیشرفت تکنولوژی بانکداری بدون شعبه را برای افق ۱۴۰۰خود پیش‌بینی و برای دستیابی به این مهم بانکداری اجتماعی را در سراسر کشور عملیاتی کرد. همچنین زیرساخت‌های لازم برای بانکداری مدرن را در اختیار گرفت و در راستای توسعه بانکداری الکترونیک و افزایش سطح دسترسی مشتریان به خدمات نوین، امکان افتتاح حساب غیرحضوری در سامانه اینترنت بانک را عملیاتی کرد. بر این اساس مشتریان می‌توانند علاوه بر عضویت در اینترنت بانک، از خدمات جدید سامانه افتتاح سپرده و درخواست تسهیلات غیرحضوری نیز بهره‌مند شوند.

حسین زاده اظهارداشت: این سامانه در قالب بانکداری اجتماعی بومی و شخصی¬سازی شده تا مشتریان بانک با سهولت بیشتری بتوانند خدمات دریافت کنند. می‌توان گفت افزایش هزینه‌ها واتلاف زمان از جمله معایب بانکداری سنتی است و بررسی‌ها نشان می‌دهد تنوع خدمات الکترونیک در کاهش این دو تاثیر چشمگیری دارد. به گفته وی امکان تقاضای دسته چک، اخذ تسهیلات، کارت شتاب و دیگر مستندات نیز از طریق درگاه‌های الکترونیکی بزودی در این بستر اجرایی خواهد شد.

حسین زاده بیان کرد: مزایای بهره¬گیری از اینگونه خدمات یک بازی برد- برد برای هر دو رکن اصلی یعنی بانک قرض‌الحسنه رسالت در یک سو و مشتریان در سوی دیگر است.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت در ادامه افزود: توسعه فرهنگ همیاری اجتماعی، قرض‌الحسنه و کارآفرینی اجتماعی سه رسالت مهم این مجموعه است که کارکنان باید در قالب هویت سازمانی بانک (قرض‌الحسنه، خرد و اجتماعی) به جامعه هدف ارائه دهند.