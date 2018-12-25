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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۳۴

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد:

دستگیری سارق حرفه ای باطری خودرو در همدان/۴۰ فقره سرقت کشف شد

دستگیری سارق حرفه ای باطری خودرو در همدان/۴۰ فقره سرقت کشف شد

همدان - فرمانده انتظامی استان همدان از دستگیری سارق حرفه ای باطری خودرو و کشف ۴۰ فقره سرقت در همدان خبر داد.

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات خودرو به ویژه باطری در شهر همدان، کار گروه ویژه ای از افسران مجرب واحد تجسس کلانتری‌ها تشکیل و رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات میدانی و شگردهای پلیسی، ماموران واحد تجسس کلانتری  فردی حدودا ۴۰ ساله را در خصوص این سرقت ها شناسایی کردند که در تحقیقات مشخص شد، متهم با استفاده از یک دستگاه سواری پیکان سفید رنگ اقدام به سرقت باطری و لوازم با ارزش خودروهای کامیون و وانت نیسان فاقد تجهیزات ضد سرقت که عمدتا در مکان های خلوت و فاقد دوربین مدار بسته پارک شده کرده و از محل متواری می شود.

سردار کامرانی صالح تصریح کرد: ماموران با استعلام شماره پلاک خودروی سارق متوجه شدند که خودرو از شهرستان میبد استان یزد دارای حکم توقیف قضایی است و در این استان نیز با همین شیوه و شگرد اقدام به سرقت باطری خودروها کرده است.

وی افزود: با شگردهای خاص پلیسی، متهم در یکی از مناطق شهر همدان در حالی که قصد سرقت باطری یک دستگاه کامیون بنز را داشت دستگیر و در بازجویی های فنی و تخصصی، به سرقت بیش از ۴۰ فقره قطعات خودرو اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: تعدادی از مالباختگان شناسایی و برای طرح شکایت به کلانتری فرا خوانده شدند و متهم با دستور قضایی روانه زندان شد.

کد مطلب 4495184

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