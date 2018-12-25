وزیر راه و شهرسازی از راه آهن آستارا بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه‌شنبه «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و «شاهین مصطفی‌اف» وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان که ریاست هئیت آذری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی آذربایجان و ایران را عهده دار است از راه آهن آستارا بازدید کردند.

در این بازدید سعید محمدزاده مدیر عامل راه آهن ایران، مصطفی سالاری استاندار گیلان، جواد جهانگیرزاده سفیر ایران در جمهوری آذربایجان، یونس رنجکش فرماندار آستارا و سرهنگ نوذر مرادی فرمانده هنگ مرزی آستارا وزیران ایران و جمهوری آذربایجان را همراهی می کردند.

مقامات دو کشور از نوار مرزی آستارای ایران، پل ریلی مشترک و همچنین محل راه آهن آستارا-آستارا و قطعه بارانداز آن بازدید و در جریان آخرین امور فنی این پروژه ریلی بین المللی قرار گرفتند.