تسلیت جریان اصلاح ملی عراق به مناسبت درگذشت آیت الله شاهرودی

به گزارش خبرگزاری مهر، جریان اصلاح ملی عراق در بیانیه ای درگذشت آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: امت اسلامی در چنین روزی مجاهد عالم و مدافع اسلام و مسلمین و یکی از استوانه های عرصه علم و معرفت را از دست داد. ایشان از جمله کسانی بودند که به سرنوشت امت اسلامی و نهضت اسلامی و پیشرفت آن می اندیشیدند. خبر وفات ایشان ما را در حزن و اندوه شدید فروبرد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: ما با صادقانه ترین کلمات به تمامی مومنین جهان و همه مراجع دینی و طلاب حوزه علمیه تسلیت می گوییم و از خداوند منان می خواهیم ایشان را به نیکی پذیرا باشند و به خانواده، دوستداران و پیروان ایشان صبری جمیل عطا نماید.

دیگر جریان های سیاسی عراق از جمله حزب الدعوه، عصائب اهل الحق و مجلس اعلای اسلامی عراق از شب گذشته تاکنون درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفته اند.

گفتنی است که آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی دوشنبه شب پس از مدت ها تحمل بیماری دار فانی را وداع گفت.