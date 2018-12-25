بخش خصوصی برای اجرای طرح ساماندهی پسماندها مشارکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقیان پیش از ظهر امروز در کارگروه ساماندهی پسماندهای استان یزد با بیان اینکه زباله‌های صنعتی در چهار گوشه استان یزد به یک معضل تبدیل شده است، اظهار داشت: تاکنون هیچ‌یک از دستگاه‌های ذیربط برای رفع این مشکل اقدامی نکرده یا برنامه ای ارائه نداده اند.

وی عنوان کرد: البته یک برنامه از سال ۹۱ در این زمینه تدوین شده اما این برنامه هرگز عملیاتی و اجرایی نشده است.

صادقیان با بیان اینکه زباله‌ها و نخاله های ساختمانی نیز در بسیاری از شهرها چهره زشتی به ویژه در مبادی ورودی ایجاد کرده اند، افزود: در هر نقطه‌ای از بیابان رد پایی از نخاله های ساختمانی وجود دارد و این موضوع در بیابان‌های اطراف و ورودی‌های شهرها به شکل پررنگ‌تری به چشم می‌خورد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با بیان اینکه کارخانه‌ها نیز محل مشخصی برای تخلیه زباله‌های خود ندارند، تصریح کرد: باید برای آنها جانمایی صورت گیرد و پیگیری‌های لازم انجام شود تا زمانی که تخلیه زباله در محل مشخص، در میان آنها نهادینه شود.

صادقیان افزود: البته در مورد کارخانه‌ها، موضوع فقط زباله‌ها نیست و مشکل دیگری به نام فاضلاب صنعتی نیز در استان وجود دارد که باید به سرعت برای آن چاره اندیشی شود.

وی تاکید کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اداره کل محیط زیست باید بر این موضوع نظارت جدی‌تری داشته باشند و هرچه سریع‌تر از تخلیه فاضلاب‌های صنعتی در نقاطی غیر از مناطق مشخص شده، جلوگیری کنند.

صادقیان بر ضرورت ورود و همراهی بخش خصوصی در این زمینه تاکید کرد و بیان داشت: تا زمانی که بخش خصوصی به میدان نیاید، اجرای طرح ساماندهی پسماندها عملی نخواهد شد.

وی با بررسی پیشنهاداتی که برای دفن پسماندها ارائه شده است، افزود: به نظر می‌رسد بهترین مکان برای دفن پسماندها، جاده یزد ـ طبس است.

صادقیان تاکید کرد: باید هر چه سریع‌تر تکلیف زمین برای تخلیه پسماندها و واگذاری‌های پسماندهای صنعتی نیز مشخص شود و گرچه این امر چرخه‌ای زمان‌بر دارد اما حداقل می‌تواند تا تعیین تکلیف زمین، وضعیت موجود را ساماندهی کرد.